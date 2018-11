Expo 2025 Russia : Les matriochkas se réunissent à Paris après la tournée mondiale en soutien à la candidature russe à l'Expo 2025

Expo 2025 Russia / Mot-clé(s) : Autres

Les matriochkas se réunissent à Paris après la tournée mondiale en soutien à la candidature russe à l'Expo 2025



16-Nov-2018 / 13:03 CET/CEST



Les matriochkas se réunissent à Paris après la tournée mondiale en soutien à la candidature russe à l'Expo 2025 Le 16 novembre 2018 marque la fin de la tournée mondiale des 20 matriochkas décorées par des artistes russes et internationaux pour soutenir la candidature d'Ekaterinbourg à l'Exposition universelle de 2025. Parties d'Ekaterinbourg le 4 octobre, les poupées russes ont visité Paris, Londres, Berlin, Bruxelles, Milan, Barcelone, Buenos Aires, Le Cap, Shanghaï et Dubaï. Lors de la tournée une première vague de 10 matriochkas peintes en Russie ont été rejointes par « copines » décorées par des artistes locaux. Ces ambassadrices de la candidature russe sont réalisées à taille humaine (1,8 m) en fibre de verre et interagissent avec le public en réalité augmentée. La plupart des matriochkas sont déjà arrivées à Paris une semaine avant le vote final du Bureau international des expositions (BIE) sur la ville hôte de l'Expo 2025. D'autres les rejoindront dans les prochains jours. Cette impressionnante exposition se déroule au Centre culturel et spirituel russe du quai Branly (au bord de la Seine). L'ouverture officielle est prévue pour le 21 novembre. Chaque matriochka est unique dans son style, allant du glitch art au design graffiti. Tous les peintres font passer un message particulier à travers leurs poupées russes. Ainsi, la « matriochka de malachite » parisienne créée par Dmitri Chichkine s'inspire des contes mystiques de l'Oural, de Pavel Bajov. Elle appelle à l'harmonie entre les nouvelles technologiques et la tradition. Sa tenue combine innovation avec une ligne de puces électroniques et motifs ethniques. La matriochka de Barcelone incarne la pureté spirituelle et appelle à préserver notre planète. La poupée venue de Londres rappelle les exploits des premiers explorateurs spatiaux : premier satellite artificiel de la Terre et premier vol dans l'espace d'un être humain. La « matriochka de néon » bruxelloise souligne la multiplicité du processus de création des technologies du futur.

Sur la candidature d'Ekaterinbourg à l'Expo 2025

L'Exposition universelle (Expo) est un projet d'envergure internationale, fort de plus de 160 ans d'histoire, qui a pour objectif de populariser les idées de l'éducation, des innovations, du progrès et de la coopération globale. La Russie a toujours fait partie de ce mouvement. Elle participe aux expositions universelles depuis 1851, soit près de 170 ans. Cependant, jusqu'à à présent l'Expo n'a jamais eu lieu sur le territoire russe. Ekaterinbourg, en compétition avec Osaka et Bakou, concourt pour l'organisation de l'exposition universelle de 2025. Le thème de sa candidature: « Transformer le monde : les innovations au service d'une vie meilleure pour les générations futures ». En cas de victoire, l'exposition universelle d'Ekaterinbourg aura lieu du 2 mai au 2 novembre 2025 et accueillera environ 150 pays. La décision sur la ville hôte sera prise à la 164e session de l'assemblée générale du BIE, le 23 novembre 2018, lors d'un vote à bulletin secret. Photos : http://bit.ly/2Tg3C1D



