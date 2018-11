Expo 2025 Russia / Mot-clé(s) : Autres

Expo 2025 Russie : des peintres partagent les astuces de la peinture sur matriochkas



19-Nov-2018 / 14:43 CET/CEST



Expo 2025 Russie : des peintres partagent les astuces de la peinture sur matriochkas



Le 19 novembre - Les peintres internationaux qui ont décoré des matriochkas dans le cadre la campagne artistique en soutien au comité de candidature d'Ekaterinbourg à l'Expo 2025, racontent leur processus créatif.



Ainsi, la peintre espagnole Gina Pórtera considère que l'on peut comparer une poupée russe à une toile, qui permet de mettre en ?uvre n'importe quelle idée. Elle a expliqué avoir puisé son inspiration dans la nature et dans les couleurs de la ville d'Ekaterinbourg, qui l'a séduite par sa palette intense et agréable. Selon l'artiste, si la matriochka pouvait parler, elle dirait sans doute qu'il est impossible d'assurer une vie meilleure par les nouvelles technologies sans amour pour la planète et respect des valeurs universelles.



L'Allemande Nina Nolte a raconté que la plus grande difficulté qu'elle a rencontrée a été de peindre le visage de la poupée. En utilisant un autocollant de la taille du visage, elle a essayé de ne pas salir le voile jaune de la poupée, déjà peint. Résultat : le processus a pris une demi-journée. L'artiste a remarqué que si la matriochka prenait vie, elle appellerait sûrement à la coexistence pacifique des gens malgré leurs divergences. La création d'une poupée aussi exquise et colorée a demandé presque 15 kilos de peinture.



Le maître britannique Daniel Ponomari a fait savoir que c'était sa première expérience de peinture sur fibre de verre ; en conséquence, il ne pouvait pas vraiment anticiper ce que donnerait sa peinture sur ce support. C'est seulement après plusieurs tentatives qu'il a compris ce qui était compatible avec cette surface. Cependant, il a avoué que le plus dur a été d'apporter la poupée russe de presque 2 mètres dans son studio. L'artiste pense que si sa poupée pouvait parler, elle s'adresserait à l'humanité en l'appelant à faire le Bien et à penser à l'avenir de la planète.



Le peintre sud-africain Claude Chandler a déclaré quant à lui qu'il était content d'appliquer sa technique d'estampage sur une surface en relief aussi originale. Le maître devait tour à tour remonter et baisser chaque extrémité de la barre en bois pour obtenir un dessin régulier et net.



Pavel Feat, de Shanghaï, a littéralement peint sa matriochka sous la pluie. Lorsque celle-ci s'arrêtait, le peintre essuyait la surface et se relançait dans son travail. L'auteur imagine que la matriochka, si elle pouvait parler, s'exclamerait : « La vie est un rêve ! Prenez-en conscience ! » Photos: http://bit.ly/2KeOk9h



Sur la candidature d'Ekaterinbourg à l'Expo 2025

L'Exposition universelle (Expo) est un projet d'envergure internationale, fort de plus de 160 ans d'histoire, qui a pour objectif de populariser les idées de l'éducation, des innovations, du progrès et de la coopération globale. La Russie a toujours fait partie de ce mouvement. Elle participe aux expositions universelles depuis 1851, soit près de 170 ans. Cependant, jusqu'à à présent l'Expo n'a jamais eu lieu sur le territoire russe. Ekaterinbourg, en compétition avec Osaka et Bakou, concourt pour l'organisation de l'exposition universelle de 2025. Le thème de sa candidature: « Transformer le monde : les innovations au service d'une vie meilleure pour les générations futures ». En cas de victoire, l'exposition universelle d'Ekaterinbourg aura lieu du 2 mai au 2 novembre 2025 et accueillera environ 150 pays. La décision sur la ville hôte sera prise à la 164e session de l'assemblée générale du BIE, le 23 novembre 2018, lors d'un vote à bulletin secret.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à:

Expo2025@m-p.ru

Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.