Expo 2025 Russie: entre chantier ambitieux et exemption de visas



Expo 2025 Russie: entre chantier ambitieux et exemption de visas

Le 21 novembre 2018. Si Ekaterinbourg est choisie ville hôte de l'Expo 2025, elle est prête à créer le plus grand site dans l'histoire des expositions universelles, alléger le régime des visas et laisser une « smart city » en héritage.

L'ampleur du projet d'Ekaterinbourg pour l'Expo 2025 est inédite. Les organisateurs ont déjà réservé 555 hectares au bord de l'étang municipal où seront construits 103 pavillons. Le long du quai (partie nord) on verra également un amphithéâtre, une salle de concerts, un cinéma de 1200 places et une zone ludique multimédia, qui continueront à fonctionner après l'exposition. Dans la partie sud devraient être construits un centre d'affaires et de loisirs, un complexe sportif et un nouveau parc, tandis que l'aéroport Koltsovo obtiendra un nouveau terminal international.





La capitale de l'Oural devrait accueillir l'Exposition pendant la saison la plus douce (du 2 mai au 2 novembre 2025) pour attirer plus de 147 pays participants, un chiffre supérieur à l'édition milanaise de 2015. 14 millions de visiteurs sont attendus. La Russie pourrait faciliter considérablement l'accès des touristes étrangers, comme c'était déjà le cas lors de la Coupe du monde de football l'été dernier. Le billet à l'Expo fera office de visa.

Le thème officiel de la candidature « Transformer le monde : les innovations au service d'une vie meilleure pour les générations futures » sera pleinement intégré dans les infrastructures créées. Le complexe de l'Expo sera presque entièrement alimenté par des énergies renouvelables. A l'issue de l'exposition, le site sera transformé en une « ville intelligente », les pavillons thématiques devenant des centres internationaux de formation, sciences, recherche et médecine. De plus, la ville mettra en ?uvre une zone économique spéciale avec des avantages fiscaux et douaniers pour ses résidents, ce qui, avec l'accès aux infrastructures, assurera des conditions confortables pour les entreprises.

Au total, le budget fédéral et régional prévoient d'investir dans ce projet presque 1,5 milliards d'euros. De plus, 170 millions seront versés dans le cadre d'un programme de soutien aux pays émergents dont devraient pouvoir bénéficier environ 100 Etats. Ces subventions doivent couvrir la construction et l'équipement des pavillons, les charges d'exploitation, la promotion etc.



Sur la candidature d'Ekaterinbourg à l'Expo 2025

L'Exposition universelle (Expo) est un projet d'envergure internationale, fort de plus de 160 ans d'histoire, qui a pour objectif de populariser les idées de l'éducation, des innovations, du progrès et de la coopération globale. La Russie a toujours fait partie de ce mouvement. Elle participe aux expositions universelles depuis 1851, soit près de 170 ans. Cependant, jusqu'à à présent l'Expo n'a jamais eu lieu sur le territoire russe.

Ekaterinbourg, en compétition avec Osaka et Bakou, concourt pour l'organisation de l'exposition universelle de 2025. Le thème de sa candidature: « Transformer le monde : les innovations au service d'une vie meilleure pour les générations futures ». En cas de victoire, l'exposition universelle d'Ekaterinbourg aura lieu du 2 mai au 2 novembre 2025 et accueillera environ 150 pays. La décision sur la ville hôte sera prise à la 164e session de l'assemblée générale du BIE, le 23 novembre 2018, lors d'un vote à bulletin secret.

