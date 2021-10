Exscientia annonce une introduction en bourse augmentée d'un montant de 304,7 millions de dollars et des placements privés concomitants d'un montant de 160,0 millions de dollars

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI), une société de technologie pharmaceutique axée sur l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace, a annoncé aujourd’hui le prix de son introduction en bourse augmentée aux États-Unis pour 13 850 000 actions American Depositary Shares (“ADS”) représentant 13 850 000 actions ordinaires à un cours d’introduction en bourse de 22,00 $ par ADS, pour un produit brut total d’environ 304,7 millions de dollars (M$). Toutes les ADS vendues dans le cadre du placement ont été offertes par Exscientia. La négociation des ADS devrait débuter sur le Nasdaq Global Select Market le 1er octobre 2021 sous le symbole EXAI. Par ailleurs, Exscientia a octroyé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2 077 500 ADS supplémentaires au cours de l’introduction en bourse, déduction faite des escomptes et commissions de prise ferme. L’offre devrait être clôturée le 5 octobre 2021, ou aux alentours de cette date, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

En plus des ADS vendues dans le cadre de l’émission publique, la Société a annoncé la vente simultanée de 7 272 727 ADS supplémentaires au prix de souscription initial de 22,00 $ par ADS, pour un produit brut de 160,0 M$, sous forme de placements privés auprès de SVF II Excel (DE) LLC, ou Softbank et la Fondation Bill et Melinda Gates. La vente de ces ADS ne sera pas enregistrée au titre de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act), dans sa version modifiée, et sera soumise à une période de blocage de 180 jours.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities et Barclays Capital Inc. agissent en qualité de teneurs de livre conjoints pour l'offre.

Une déclaration d'enregistrement ayant trait à ces titres a pris effet le 30 septembre 2021. L’offre ne se fera que par l’intermédiaire d’un prospectus. Lorsqu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus final relatif à l’offre pourront être obtenus auprès de n’importe lequel des teneurs de livre conjoints pour l'offre : Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone: 866-471-2526 ; télécopieur : 212-902-9316, e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, par téléphone au 866-718-1649 ou par e-mail à prospectus@morganstanley.com ; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par e-mail à barclaysprospectus@broadridge.com. Pour éviter toute ambiguïté, un tel prospectus ne constituera pas un "prospectus" aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 et n’a pas été examiné par une autorité compétente dans un quelconque État membre de l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologie pharmaceutique axée sur l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le milieu clinique des petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre pipeline démontre notre capacité à transformer rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, avec plus de 25 projets progressant, incluant les trois premiers médicaments candidats conçus par IA à passer aux essais cliniques de Phase 1.

