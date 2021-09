Exterro ajoute Amazon Web Services Canada aux sites mondiaux d'hébergement sur le cloud

L’ajout du Canada aux centres de données américains et européens permet le développement et le soutien de la clientèle mondiale d’Exterro



PORTLAND, Ore., 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. – Le fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécifiquement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des entreprises Global 2000 et AmLaw 200 – a annoncé aujourd’hui avoir étendu ses sites de fournisseurs de cloud public pour inclure le centre de données Amazon Web Services (AWS) canadien afin de soutenir sa clientèle actuelle et future qui nécessite un centre de données dédié dans le pays. Avec l’ajout du centre de données AWS canadien, Exterro bénéficie désormais d’un soutien de centre de données situé aux États-Unis et en Europe.

L’initiative d’aujourd’hui constitue une réponse aux demandes de clients nouveaux et existants opérant au Canada et désirant disposer d’un hébergement local de leurs données. La plateforme d’Exterro est utilisée par un large éventail d’entreprises, de prestataires de services juridiques, d’agences gouvernementales et d’agences chargées de l’application des lois pour les enquêtes médico-légales, la gestion des processus de découverte électronique et la conformité aux réglementations gouvernementales/industrielles et aux politiques d’entreprise, y compris l’examen des demandes d’accès des personnes concernées par les données. De plus, le logiciel d’entreprise d’Exterro est conçu pour répondre aux besoins spécifiques et changeants des dirigeants juridiques afin d’orchestrer efficacement des programmes de confidentialité, de conformité, d’enquêtes et de gouvernance de l’information à travers des millions de documents, de téraoctets de données, des milliers de questions juridiques et des utilisateurs illimités.

« En tant que société en rapide expansion, la liste de clients d’Exterro inclut un nombre croissant d’entreprises et d’agences gouvernementales au Canada », a commenté Bobby Balachandran, PDG d’Exterro. « Beaucoup préfèrent que leurs données soient stockées à l’intérieur des frontières canadiennes. Étant donné la complexité croissante des réglementations en matière de confidentialité et de sécurité des données dans le monde entier, nous sommes très heureux de répondre à ces demandes. »

En hébergeant les données localement via AWS, Exterro est en mesure de s’assurer que les données de ses clients sont traitées dans le strict respect de toutes les normes de sécurité, de conformité et de confidentialité des données spécifiques au Canada. La société est actuellement certifiée SOC II et autorisée par le FedRAMP ; elle est sur le point d’achever les certifications CSF et 27001 d’HiTrust. Pour tout complément d’information sur l’hébergement des données Exterro, veuillez consulter le site exterro.com.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et opposable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations légales, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d’équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, administrations publiques et organismes chargés de l’application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site : exterro.com

Contact auprès des médias

David Splivalo

Plat4orm – pour Exterro

david@plat4orm.com