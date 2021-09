Exterro ajoute à son équipe M. Clay Cocalis, vétéran de l'industrie de la découverte électronique, pour diriger son unité commerciale en rapide expansion dédiée à la révision des documents

PORTLAND, Oregon, 22 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., le fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécifiquement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des organisations Global 2000 et AmLaw 200, a annoncé aujourd'hui avoir étendu son unité commerciale en charge d'Exterro Review, avec l'entrée de M. Clay Cocalis au poste de vice-président senior des logiciels de révision. Le poste de M. Cocalis nouvellement créé au sein de la société représente l'investissement important qu'Exterro place dans Exterro Review. En parallèle avec ce recrutement stratégique, la société annonce qu'elle a remanié et optimisé Exterro Review afin de la rendre plus évolutive et abordable pour l'ensemble de l'écosystème juridique, y compris les fournisseurs de services juridiques, les cabinets d'avocats et les entreprises clientes.



« Je suis incroyablement ravi d'accueillir M. Cocalis au sein d'Exterro. C'est un leader émérite sur le marché de l'e-découverte doté d'une expérience très appréciable dans le développement des opérations commerciales de classe mondiale au sein de l'industrie, d'une connaissance approfondie de l'intégration technologique et du marché global des services », a déclaré Bobby Balachandran, fondateur et PDG d'Exterro. « Les récentes avancées de la plateforme Exterro Review offrent désormais aux fournisseurs de services gérés, aux cabinets juridiques et aux services juridiques d'entreprise un moyen plus collaboratif, abordable, sécurisé et rapide de gérer la découverte pour une large palette de clients et de questions. En d'autres termes, Exterro Review est le produit le plus complet de la boîte à outils e-discovery pour l'ensemble de l'écosystème juridique. »

Disponible en tant que solution autonome de révision de documents ou dans le cadre de la suite plus étendue du nom d'Exterro Orchestrated E-Discovery, le module Exterro Review propose certaines des capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique les plus avancées du marché, notamment la traduction automatique neuronale, l'étiquetage intelligent et la reconnaissance d'entité nommée. L'architecture auto-évolutive d'Exterro Review lui permet d'orchestrer et d'automatiser l'ensemble du processus de révision de documents, réduisant ainsi considérablement le temps et le coût de la révision tout en éliminant les risques associés à l'intervention manuelle requise dans d'autres outils. L'utilisation de l'IA par Exterro Review permet aux clients de mieux analyser les ensembles de données en détectant automatiquement les schémas et les anomalies. Il convient à tous les cas d'utilisation de révision (à savoir la découverte, le passage en revue des violations, la DSAR, le FOIA, les enquêtes, etc.), depuis l'examen de premier passage jusqu'aux projets d'examen pluriannuels, multiforme et à plusieurs niveaux les plus complexes, y compris les demandes de deuxième niveau.

La suite complète de découverte électronique Exterro complète la révision de documents en offrant des capacités sur l'ensemble du processus de découverte électronique, y compris la détention légale, la préservation sur place, l'entretien complet, l'ECA pilotée par IA, la collecte, le traitement, l'étiquetage intelligent piloté par IA, la production, la gestion de projets juridiques et bien plus encore. Pour plus de détails sur la plateforme Exterro Review et la suite e-discovery d'Exterro, rendez-vous ici .

« Je suis ravi de diriger l'unité commerciale mondiale qui gère la plateforme Exterro Review, destinée à connaître une croissance sans précédent au cours des prochaines années, car elle offre une solution unifiée capable d'orchestrer le travail entre les spécialistes en interne, les prestataires de services et les conseillers externes », a déclaré Clay Cocalis, vice-président senior des logiciels de révision. « Grâce à notre plateforme Exterro Review améliorée, nous pouvons offrir une solution auto-évolutive qui peut réduire les coûts et fournir une meilleure visibilité sur la collecte d'ESI, tout en minimisant les risques de sécurité. »

M. Cocalis apporte à Exterro plus de 25 ans d'expertise en gestion des ventes dans la création et la direction d'organisations de vente hautement performantes dans les secteurs des services juridiques, des services financiers et des services d'information. Avant de rejoindre Exterro, M. Cocalis occupait le poste de directeur des revenus chez Morae Global et de vice-président exécutif des ventes chez Epiq (anciennement DTI), où il a réussi à faire passer les revenus pour son unité commerciale e-discovery de 140 millions de dollars à plus de 550 millions de dollars par an, tout en fusionnant deux des plus grandes organisations de vente de l'industrie dans le domaine de l'e-découverte.

