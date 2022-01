Exterro annonce une promotion significative pour le secteur de sa plateforme de révision de documents

Dernière version remaniée de la plateforme de révision Exterro optimisée pour l'ensemble de l'écosystème juridique ; la promotion d'une durée limitée offre jusqu'à 6 mois d'utilisation gratuite de la plateforme

PORTLAND, Oregon, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., le fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécifiquement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des organisations Global 2000 et AmLaw 200, a annoncé aujourd'hui, pour une durée limitée uniquement, une promotion de jusqu'à 6 mois et 5 téraoctets de stockage de données de sa plateforme Exterro Review. Cette promotion coïncide avec le développement continu par Exterro de son unité commerciale Review et de ses capacités de fonctionnalités mises à jour qui sont désormais disponibles pour l'ensemble de l'écosystème juridique, y compris les fournisseurs de services juridiques, les cabinets d'avocats et les entreprises clientes. En outre, la promotion de Clay Cocalis au poste de directeur des revenus et l'arrivée de Don McLaughlin au poste de vice-président principal de Review Software reflètent l'investissement significatif que la société place dans Exterro Review afin d'assurer cette année une plus grande part de marché.



La promotion d'Exterro Review est simple : les entreprises intéressées peuvent utiliser gratuitement le produit Exterro Review pendant six mois avec cinq téraoctets de données maximum. Pour en savoir plus sur Exterro Review et participer à la promotion et/ou programmer une démonstration, veuillez cliquer ici.

Disponible en tant que solution autonome de révision de documents ou dans le cadre de la suite plus étendue du nom d'Exterro Orchestrated E-Discovery, le module Exterro Review propose certaines des capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique les plus avancées du marché, notamment la traduction automatique neuronale, l'étiquetage intelligent et la reconnaissance d'entité nommée. L'architecture auto-évolutive d'Exterro Review lui permet d'orchestrer et d'automatiser l'ensemble du processus de révision de documents, réduisant ainsi considérablement le temps et le coût de la révision tout en éliminant les risques associés à l'intervention manuelle requise dans d'autres outils.

De plus, l'utilisation de l'IA par Exterro Review permet aux clients de mieux analyser les ensembles de données en détectant automatiquement les schémas et les anomalies. Elle convient à tous les cas d'utilisation de révision (à savoir la découverte, le passage en revue des violations, la DSAR, le FOIA, les enquêtes, etc.), depuis l'examen de premier passage jusqu'aux projets d'examen pluriannuels, multiforme et à plusieurs niveaux les plus complexes, y compris les demandes de deuxième niveau. Pour plus de détails sur la plateforme Exterro Review et la suite e-discovery d'Exterro, rendez-vous ici.

À propos d'Exterro

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et défendable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations légales, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d'équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, administrations publiques et organismes chargés de l'application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site exterro.com

Contact auprès des médias :

Danielle Kane

Plat4orm – pour Exterro

danielle@plat4orm.com