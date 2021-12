Exxon annonce son quatrième bénéfice trimestriel consécutif grâce à la hausse des prix.

Le plus grand producteur de pétrole américain a publié un aperçu des résultats du dernier trimestre qui montre qu'il s'attend à un bénéfice d'exploitation séquentiel plus élevé dans ses activités en amont, mais à des bénéfices d'exploitation potentiellement stables ou inférieurs dans les activités en aval et les produits chimiques. Les résultats officiels doivent être publiés le 1er février.

En 2020, Exxon a enregistré une perte historique de 22,4 milliards de dollars en raison de réductions de valeur dues à la chute des prix du pétrole et à la baisse des marges de raffinage. La réduction des coûts et la hausse des prix de l'énergie lui ont permis de rembourser sa dette et de mettre en place un programme de rachat d'actions l'année prochaine.

Les analystes prévoient un bénéfice ajusté de 1,76 $ par action pour le trimestre, selon les données IBES de Refinitiv, contre 3 cents par action hors dépréciations un an plus tôt.