Exxon Mobil Corp espère obtenir l'approbation du gouvernement nigérian pour permettre la vente bloquée de ses opérations de production de pétrole en eaux peu profondes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, a déclaré à Reuters un haut dirigeant d'Exxon.

La plus grande compagnie pétrolière américaine conservera ses actifs en eaux profondes au Nigeria malgré un changement de direction du gouvernement, a déclaré Liam Mallon, président d'Exxon Global Upstream, avant la conférence CERAweek sur l'énergie organisée par S&PGlobal à Houston, qui commence lundi.

L'année dernière, le Nigeria a perdu sa position de premier producteur de pétrole en Afrique, les principaux producteurs comme Shell PLC et TotalEnergies ayant vendu des actifs et quitté le pays en raison de la corruption généralisée et des problèmes de sécurité.

Il y a un an, Exxon a révélé son intention de vendre ses 1,2 milliard de dollars d'actifs en eaux peu profondes au Nigeria. Mais le gouvernement a retenu son approbation initiale en août sans fournir d'explication.

Le président élu Bola Tinubu, du parti au pouvoir All Progressives Congress (APC), a remporté les élections générales de la semaine dernière et doit remplacer son camarade de parti Muhammadu Buhari. Cependant, les opposants et les observateurs indépendants ont juré de contester les résultats en raison de défaillances logistiques qui ont considérablement réduit le taux de participation.

L'acheteur d'Exxon pour les propriétés en eaux peu profondes, la société nigériane Seplat Energy Plc, avait déclaré qu'elle travaillait avec le gouvernement pour faire approuver l'accord avant que le nouveau président ne prête serment dans deux mois.

Le pays "reste un endroit difficile pour travailler", a déclaré Mallon. Exxon a pris "un engagement clair" de rester au Nigeria par le biais de ses opérations en eaux profondes, mais les investissements futurs seront soumis aux conditions du marché.

Mallon s'exprimera lundi lors d'un panel de la CERAweek sur la sécurité énergétique aux côtés du directeur général de la Nigerian National Petroleum Corp, Mele Kyari.

"Nous ne partons pas", a déclaré M. Mallon. "L'eau profonde au Nigeria reste une opportunité intéressante, mais elle doit être en concurrence avec d'autres opportunités dans le monde."

Les principaux producteurs de pétrole ont réduit la production de brut en Afrique de l'Ouest et déplacé les investissements vers le développement du gaz naturel à plus faible teneur en carbone sur le continent, et vers des projets plus lucratifs en Amérique.

Des vols de pétrole à grande échelle dans les oléoducs ont étranglé les exportations et forcé certaines sociétés à arrêter la production.