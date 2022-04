Exxon et Chevron frappés par les fluctuations du marché au 1er trimestre, mais affichent toujours de gros revenus

Certes, Exxon et Chevron ont gagné respectivement 5,5 et 6,3 milliards de dollars, et la première a dépoussiéré sa vieille réputation d'enfant-vedette des rachats d'actions en triplant les rachats prévus jusqu'en 2023 pour atteindre 30 milliards de dollars. Chevron s'y est mis aussi, en augmentant ses rachats d'actions à leur niveau le plus élevé depuis plus d'un an.

Cependant, Exxon a déclaré que ses revenus étaient inférieurs de 1,3 milliard de dollars à ce qu'ils auraient pu être, en partie à cause de positions dérivées et de problèmes de "timing négatif", tandis que l'activité mondiale de raffinage de Chevron a été touchée par des marges plus faibles et des fluctuations de devises étrangères.

"Les effets de timing et de produits dérivés ont fortement impacté les résultats de XOM ce trimestre. Nous pensons que les investisseurs passeront au travers de ce bruit et se concentreront sur les bénéfices sous-jacents, qui sont en fait extrêmement solides ce trimestre et ne feront que s'améliorer au prochain trimestre", a déclaré Biraj Borkhataria, analyste de RBC Capital Markets.

L'indice de référence du pétrole brut Brent s'est échangé dans une fourchette proche de 87 dollars le baril au cours du trimestre, ce qui en fait le trimestre le plus volatil de ces 30 dernières années, à l'exception du milieu de l'année 2020, lorsque les prix se sont effondrés suite à l'apparition de la pandémie de coronavirus.

Les deux entreprises sont également confrontées à des coûts d'inflation plus élevés et à des pénuries de main-d'œuvre aux États-Unis.

"Le resserrement que nous voyons dans le Permien, évidemment, cela commence à nous impacter aussi. Nous constatons donc des pressions inflationnistes", a déclaré Darren Woods, directeur général d'Exxon, lors d'une webémission destinée aux analystes.

Wall Bourse s'est déclarée moins qu'impressionnée par le trimestre, soulignant que les niveaux de trésorerie des deux sociétés et les pertes liées aux produits dérivés étaient inattendus. Les analystes de Jefferies ont même déclaré que les chiffres de Chevron étaient les "plus décevants" du secteur jusqu'à présent.

Quant à savoir si cela aura de l'importance à long terme, c'est une autre question. Le prix moyen du brut au premier trimestre était de 114 $ le baril, et au deuxième trimestre jusqu'à présent, il était encore élevé à 109 $. De plus, les marchés des carburants sont encore plus comprimés maintenant suite aux lourdes sanctions imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine.

Selon M. Woods, les effets négatifs qui ont obscurci les bénéfices du premier trimestre se dissiperont au cours du trimestre actuel.

"L'impact des conditions météorologiques sur les volumes en amont et les dérivés et les impacts du calendrier dans l'aval ont masqué une solide performance sous-jacente", a-t-il déclaré.

À la mi-journée, les actions Exxon étaient en baisse de 1,1 % à 86,27 $, tandis que Chevron a chuté de 2 % à 158,65 $.

PAS DE CHANGEMENT DANS LA STRATÉGIE DE FORAGE

Ces contretemps ne sont pas non plus de nature à atténuer les critiques des compagnies pétrolières de la part des législateurs à Washington.

Jeudi, les démocrates du Congrès ont accusé les grandes compagnies pétrolières de faire du profit alors que les consommateurs doivent faire face à des prix de l'essence proches des records et à une hausse surprenante des contrats à terme sur le gaz naturel, ce qui se traduira par des coûts d'exploitation plus élevés pour les grandes entreprises de services publics qui augmentent leur activité pour l'été.

La Maison Blanche a fait pression sur les compagnies pétrolières pour qu'elles augmentent leur production, mais M. Woods d'Exxon a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats qu'elle ne prévoyait pas de modifier sa stratégie de forage en raison de ce qu'elle a qualifié de "forte demande à court terme."

La demande mondiale de carburant a rebondi à peu près aux niveaux d'avant la pandémie, et l'insécurité entourant la disponibilité de l'approvisionnement énergétique a entraîné la volatilité du marché au cours des derniers mois. À un moment donné, le Brent s'est approché de 140 $ en raison de l'anticipation que la Russie pourrait voir une grande partie de ses 4 à 5 millions de barils d'exportations quotidiennes de brut interrompue.

Les annonces ultérieures d'importantes libérations de réserves par les États-Unis et d'autres gros consommateurs ont poussé cette référence jusqu'à 97 dollars plus tard en mars.

"La réalisation des prix peut prendre deux à quatre semaines, et le marché est actuellement très volatil", a déclaré Anish Kapadia, directeur de l'énergie au cabinet de recherche Palissy Advisors.

Les problèmes de timing, ainsi qu'un impact de 400 millions de dollars provenant de positions dérivées qui n'ont pas été réglées, ont affecté les résultats d'Exxon.

Chevron, quant à elle, a affiché une perte de 155 millions de dollars dans ses opérations de raffinage internationales, en raison de l'augmentation des dépenses, de la baisse des marges sur les ventes et d'une variation de 36 millions de dollars de l'impact des devises étrangères au cours de la période.