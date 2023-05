Une unité d'Exxon Mobil n'a pas respecté ses obligations en matière d'assurance pour son premier projet pétrolier offshore en Guyane, en partie à cause d'erreurs commises par l'autorité de régulation environnementale, selon une décision d'un tribunal guyanais publiée mercredi.

Exxon "s'est engagée dans une tentative malhonnête" de diluer ses obligations en vertu de son permis environnemental pour Liza One, le projet qui a inauguré la production pétrolière du pays en 2019, a déclaré le juge de la Haute Cour Sandil Kissoon dans l'arrêt.

Un consortium dirigé par Exxon, qui comprend la société pétrolière américaine Hess et la société chinoise CNOOC, produit environ 380 000 barils de pétrole par jour, soit la totalité de la production de brut du pays sud-américain. L'agence guyanaise de protection de l'environnement et le ministère de l'énergie ont jusqu'à présent donné leur feu vert à cinq projets pétroliers et gaziers offshore présentés par le groupe.

Le permis environnemental de Liza One exige la fourniture de deux formes de couverture d'assurance, l'une de la société affiliée qui s'élève à 600 millions de dollars en cas de marée noire, et une garantie de la société mère qui s'engage à couvrir tous les coûts au-delà du seuil de 600 millions de dollars.

Selon la décision de M. Kissoon, Exxon doit fournir aux autorités guyanaises un accord de responsabilité d'une compagnie d'assurance avant le 10 juin, faute de quoi le permis environnemental de Liza One sera suspendu. L'accord couvrirait les dommages potentiels résultant d'incidents, y compris les déversements.

La société "s'est engagée dans un plan d'action qui n'a été rendu possible que par les omissions d'une Agence de protection de l'environnement négligente, docile et soumise", a écrit le juge.

"La décision est ce qu'elle est et nous nous y conformerons en temps utile", a déclaré un porte-parole de l'EPA.

Exxon est en train d'examiner la décision du tribunal et d'évaluer les prochaines étapes, a déclaré un porte-parole de la société.

Le gouvernement guyanais supervise séparément les audits des dépenses engagées pour le bloc Stabroek, l'immense province pétrolière offshore exploitée par le consortium Exxon.

L'un d'entre eux porte sur 1,6 milliard de dollars de dépenses encourues entre 1999 et 2017, et le second sur 7,3 milliards de dollars de dépenses encourues entre 2018 et 2020. Les deux études sont sur le point d'être achevées avec l'aide de deux entreprises étrangères.