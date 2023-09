Exxon Mobil Corp s'attend à ce que ses bénéfices pour les carburants et les produits chimiques atteignent 16 milliards de dollars d'ici 2027, soit une augmentation d'environ 4 milliards de dollars par rapport aux niveaux actuels, étant donné que la demande continue d'augmenter, ont déclaré les dirigeants mercredi.

La plus grande compagnie pétrolière américaine a généré de solides bénéfices de raffinage cette année, en partie grâce à une expansion massive de la capacité de raffinage et à l'accent mis sur les produits chimiques à plus forte marge. Les dirigeants prévoient que la demande d'essence n'atteindra pas son maximum avant la fin de la décennie, ce qui est beaucoup plus long que les autres prévisionnistes.

"Vers la fin de cette décennie, nous prévoyons que la demande d'essence atteindra son maximum, mais il s'agira d'un long plateau", a déclaré Jack Williams, vice-président principal d'Exxon, lors d'une réunion d'information organisée au siège de l'entreprise à Spring, au Texas.

Exxon a regroupé ses activités de raffinage de pétrole et de produits chimiques, autrefois séparées, et a réorganisé ses opérations pour passer rapidement des carburants aux produits chimiques, en fonction de ce qui rapporte le plus.

Ses perspectives en matière de carburants diffèrent de celles de l'Agence internationale de l'énergie, un groupe de pays consommateurs de pétrole, qui s'attend à ce que l'utilisation du pétrole pour les carburants de transport diminue après 2026. Selon le gouvernement américain, la consommation d'essence aux États-Unis a probablement atteint son maximum en 2018.

L'unité fusionnée de raffinage, de pétrochimie et d'activités à faible teneur en carbone d'Exxon suivra la demande du marché pour chacune de ces activités, a déclaré Karen McKee, présidente de l'unité Product Solutions.

"Nous avons l'hypothèse que cela pourrait changer la donne pour Exxon Mobil", a déclaré Mme McKee.

La raffinerie Exxon (bpd) de Beaumont, au Texas, s'est agrandie de 250 000 barils par jour (bpd) en janvier. L'installation, qui compte désormais 619 024 bpj, traite le brut provenant des champs pétrolifères d'Exxon dans l'ouest du Texas pour en faire principalement du carburant diesel.

"Elle fonctionne très bien", a déclaré M. McKee.

À mesure que la demande de carburant diminuera, les raffineries seront en mesure d'approvisionner de nouveaux marchés sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expansion, a déclaré M. Williams.

"Nous allons moderniser les unités plutôt que d'augmenter notre capacité de production", a-t-il déclaré.

La raffinerie de Baytown, au Texas, d'une capacité de 564 440 barils par jour (bpj), qui partage les locaux d'une unité chimique, permettra à la société de passer de la production de carburants à celle de produits chimiques, a expliqué M. Williams.

"Le raffinage ne va pas disparaître. (Mais une grande partie de son activité sera orientée vers les produits chimiques", a-t-il ajouté.