Exxon risque une perte de 2 milliards de dollars sur la vente de propriétés pétrolières californiennes en difficulté

La vente intervient après l'échec d'une tentative de redémarrage de la production sur le site cette année et alors qu'Exxon élimine les entreprises peu performantes. En mars, les autorités de Santa Barbara ont rejeté un plan d'Exxon visant à redémarrer les opérations et à expédier le pétrole par des dizaines de camions-citernes chaque jour vers des raffineries situées à l'intérieur des terres.

Sable Offshore, une société à chèque en blanc fondée par le vétéran de l'industrie James Flores, empruntera 97 % du prix d'achat de 643 millions de dollars à Exxon dans le cadre d'un prêt de cinq ans. Les sociétés à chèque en blanc lèvent des fonds pour acquérir des entreprises en activité. Si Flores ne parvient pas à redémarrer la production du champ de Santa Ynez d'ici le début de l'année 2026, Exxon pourrait reprendre l'ensemble de l'exploitation, a révélé Sable dans un document.

Exxon n'était pas immédiatement disponible pour commenter les termes de l'accord. Elle a accéléré les ventes d'actifs pour réduire les coûts d'exploitation et améliorer les rendements après une perte historique en 2020.

Flores demandera des permis pour redémarrer Santa Ynez et prévoit de pomper environ 28 100 barils de pétrole et de gaz par jour à partir de 2024, selon une présentation aux investisseurs de Sable. Le champ compte 112 puits et le potentiel pour au moins 100 autres puits, selon sa présentation.

Il y a sept ans, une fuite de l'oléoduc sous-marin a envoyé 2 400 barils de pétrole de Santa Ynez dans l'océan Pacifique, ce qui a entraîné une fermeture. Exxon a racheté l'oléoduc à son propriétaire et a essayé de reprendre la production.

La vente de Santa Ynez comprend trois plates-formes pétrolières et gazières qui se trouvent jusqu'à 9 miles (14 km) au large de la côte californienne, un pipeline et des installations de traitement du pétrole et du gaz. La première plate-forme a été construite dans les années 1970 et a commencé à produire du pétrole en 1981.

Flores a un long passé d'achat et de vente d'entreprises. Il a dirigé cinq sociétés pétrolières américaines, en commençant par Flores & Rucks Inc. en 1992, et a souvent vendu ses sociétés en réalisant des gains importants. Sa dernière entreprise, Sable Permian Resources, a déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11 en 2020 alors que les prix du pétrole dégringolaient.

L'année dernière, il a levé 287,5 millions de dollars par le biais d'une offre publique initiale pour la société qui est devenue Sable Offshore. Sable doit conclure un accord d'ici le 1er mars ou rendre l'argent aux investisseurs de son introduction en bourse, indiquent ses dépôts.