FAGE : Un échec pour l'emploi industriel du pays !

Suite à la décision de l'entreprise FAGE d'abandonner leurs plans pour la construction d'une nouvelle usine de yaourts sur le sol luxembourgeois, le LCGB déplore et regrette le mauvais signal ainsi envoyé au développement du tissu industriel du Grand-Duché.

Sans vouloir s'immiscer au sein de la cacophonie politique, le LCGB regrette le manque de volonté et d'impulsion à vouloir développer le secteur industriel, toutefois un pilier fort de l'économie du pays. Pourtant, en ces temps de souffrance pour l'emploi luxembourgeois, cette opportunité serait tombée à point. Non seulement en renforçant la volonté gouvernementale exprimée en faveur de la sauvegarde de tous les emplois, l'implémentation d'un acteur industriel d'une telle envergure aura pu envoyer un signal positif aux autres industriels qui envisageraient de se développer. Réalisé avec des critères écologiques strictes, ce projet aurait pu soutenir la production alimentaire locale ainsi que l'implantation d'autres entreprises innovantes au Luxembourg.

Conscient des éventuelles répercussions environnementales du projet FAGE, le LCGB rappelle son soutien de toutes les mesures et initiatives pour la protection de notre environnement et la réduction des taux d'émissions de gaz à effets de serre. Réalisé avec des critères écologiques stricts, ce projet aurait pu soutenir la production alimentaire locale ainsi que l'implantation d'autres entreprises innovantes au Luxembourg. Dans ce contexte, le LCGB incite le Gouvernement de mettre en place des stimulants pour les entreprises déjà implantées ou qui visent à s'implanter au Luxembourg pour l'utilisation de nouveau procédés et équipements de production à faibles voire même zéro émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas particulier de FAGE, une implantation sur le territoire luxembourgeois aurait pu être conditionnée à des procédés et équipements de production faible en consommation d'eau. Ceci permettra non seulement d'assurer la protection du climat, mais constitue également une garantie pour la création de nouveaux emplois ainsi que pour la pérennisation des emplois existants.

La responsabilité des dirigeants politiques reste à pouvoir concilier en bonne diligence le développement économique en harmonie avec les différents facteurs essentiels au bon fonctionnement de notre vie quotidienne dont notamment les facteurs sociaux et environnementaux. A travers les dernières décennies, de nombreux produits phares à forte renommée ont été produits par des grands acteurs industriels implantés au Luxembourg. Pour le LCGB, ce développement devra se poursuivre avec des produits phares même écologiques, afin de continuer à renforcer le secteur industriel et de diversifier davantage l'économie.

N'oublions finalement pas que la crise sanitaire actuelle à clairement relevé l'importance du maintien d'une économie forte, productive et diversifiée au niveau national pour pouvoir rapidement faire face à des crises non imaginables et jamais vécues avant.

