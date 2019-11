FDJ renforce son activité de paiement et services avec l'acquisition de Bimedia

Regulatory News:

FDJ (Paris:FDJ) annonce la signature d’un contrat en vue de l’acquisition, auprès d’Idinvest Partners, de l’éditeur de logiciel spécialiste des solutions d’encaissement et de paiement en point de vente Bimedia.

Avec près de 140 collaborateurs, Bimedia est présent dans plus de 6 400 points de vente en France, dont près de 90 % sont des buralistes et marchands de presse.

Cette acquisition serait effectuée sur la base d’une valeur d’entreprise inférieure à 50 millions d’euros, financée sur fonds propres du Groupe.

Depuis sa création en 2002 à La Roche-sur-Yon, le groupe Bimedia s’est imposé comme un des opérateurs de référence dans les solutions d’encaissement digitales et innovantes et les services dématérialisés proposés aux commerces de proximité (paiement, transfert d’argent, régie publicitaire, etc.).

Cette acquisition permettrait à FDJ d’accélérer le développement de son activité « Paiement et Services », qui s’inscrit dans son plan 2025. FDJ confirme ainsi son engagement à accompagner le développement et la modernisation de son réseau de détaillants, en lui proposant des services à valeur ajoutée.

La finalisation de cette opération est soumise à des conditions suspensives usuelles pour ce type d’opération, notamment à l’approbation de l’Autorité de la concurrence.

A propos du groupe La Française des Jeux (FDJ)

Opérateur historique et unique de la loterie en France, 2ème loterie en Europe et 4ème loterie mondiale, FDJ est également l’acteur de référence sur les paris sportifs en France. FDJ propose, en points de vente et en ligne, une offre grand public, ludique et responsable d’environ 85 jeux : jeux de loterie – jeux de tirage (Loto, Euromillions …) et jeux instantanés (Millionnaire, Cash, jeux Mission Patrimoine, Astro, Vegas, …) - et paris sportifs (Parions Sport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques emblématiques, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements et une stratégie d’innovation pour une attractivité renforcée de son offre et de son réseau de distribution. En 2018, avec 25 millions de joueurs et plus de 30 000 points de vente, FDJ a collecté 15,8 milliards d’euros de mises, contribué pour 3,5 milliards d’euros aux finances publiques et rémunéré son réseau de détaillants à hauteur de 785 millions d’euros. Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA)

Pour plus d’informations : www.groupefdj.com

A propos d’Idinvest Partners

Avec 8 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en capital innovation & croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; en dette privée mid-market (unitranche, prêts senior et financements subordonnés) ; en investissements primaires et secondaires dans des sociétés européennes non cotées ; et en activités de conseil en Private Equity. Créée en 1997, Idinvest Partners appartenait au Groupe Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue indépendante. En 2018, Idinvest Partners est devenue une filiale d’Eurazeo, société mondiale d’investissement de premier plan qui gère directement et indirectement 17,7 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont près de 11,6 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 entreprises.

Pour plus d’informations : www.idinvest.com

A propos de Bimedia

Editeur de logiciels de premier plan spécialisé en solutions d'encaissement et de paiement en point de vente depuis 2002, Bimedia aide les commerces de proximité à vendre plus et mieux : gammes de matériels, logiciels métiers, services exclusifs et accompagnement professionnel. En anticipant les besoins des commerçants, Bimedia améliore au fil du temps le quotidien de milliers de buralistes, marchands de presse, boulangers et autres commerçants de détail grâce à des solutions digitales innovantes et adaptées.

Pour plus d’informations : www.bimedia.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191124005086/fr/