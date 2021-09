Le e-commerce va vous coûter plus cher. Les tarifs d'expédition augmentent à un rythme plus rapide qu’au cours des dix dernières années, et poussent les détaillants à répercuter les coûts sur les clients. FedEx annonce que ses prix augmenteront en moyenne de 5,9 % l'année prochaine, et UPS devrait dévoiler sa hausse dans les semaines à venir.

