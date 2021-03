FEDEX veut devenir neutre en carbone d'ici 2040

FedEx a dévoilé mercredi son plan d'action afin d'atteindre la neutralité carbone de ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2040. Pour atteindre cet objectif, la société de fret prévoit un investissement initial de plus de 2 milliards de dollars dans trois domaines clés : l'électrification des véhicules, l'énergie durable et la séquestration du carbone. FedEx prévoit que, d'ici 2040, l'intégralité de sa flotte de véhicule de livraison sera électrique. "Cela se fera par le biais de programmes de remplacement progressif des véhicules existants", explique le groupe basé à Memphis.



"Par exemple, d'ici 2025, 50 % des achats de véhicules de livraison de FedEx Express dans le monde seront des véhicules électriques, et 100 % le seront d'ici 2030", a ajouté FexEx.



Le programme inclut également la promesse d'un versement de 100 millions de dollars à l'université de Yale pour aider à la création du Yale Center for Natural Carbon Capture Celui-ci aura pour but d'accélérer la recherche sur les méthodes de séquestration du carbone à grande échelle, avec un objectif initial d'aider à compenser les émissions de gaz à effet de serre des compagnies aériennes.