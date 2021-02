FERRARI : Citi désormais vendeur

Citi est désormais vendeur sur le titre Ferrari, avec un objectif de cours de 160 euros. Le broker se montrait de plus en plus prudent sur le constructeur automobile à mesure que la publication des résultats 2020 approchait. L’analyse de ces chiffres ont renforcé le broker dans sa conviction que les objectifs financiers 2022 ne seraient pas atteints. Citi anticipe désormais un Ebit 2022 d’environ 1 milliard d’euros, contre une guidance et un consensus d’environ 1,2 milliard d’euros.