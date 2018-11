FERRARI confirme ses objectifs 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ferrari vient de publier ses résultats au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le constructeur italo-américain a réalisé un bénéfice net de 287 millions d’euros sur la période, contre 141 millions d’euros un an plus tôt. Le consensus FactSet Estimates visait 208 millions d’euros. Pour sa part, le chiffre d’affaires s’établit à 838 millions d’euros au troisième trimestre, en légère progression de 0,3% en données publiées. Le marché tablait sur 871 millions d’euros. Pour l’ensemble de l’année 2018, le constructeur de bolides a confirmé ses objectifs.Il anticipe notamment un chiffre d'affaires supérieur à 3,4 milliards d'euros, avec plus de 9 000 véhicules livrés.