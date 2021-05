Ferrari a dévoilé mardi ses résultats du premier trimestre 2021. Ainsi, le constructeur de voitures de luxe a dégagé un bénéfice net de 206 millions d’euros (+24% sur un an), un Ebitda de 376 millions d'euros (+19%), une marge d'Ebitda de 37,2% (+320 points de base) et un chiffre d'affaires de 1,01 milliard d'euros (+8%). Entre janvier et mars 2021, Ferrari a livré 2 771 véhicules, soit une hausse de 1 % sur un an.



Pour son exercice 2021, le constructeur pense pouvoir atteindre la partie haute de sa guidance.



Début février, le groupe avait dit viser un chiffre d'affaires d'environ 4,3 milliards d'euros et une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 33,7% et 34,9%.



Cependant, Ferrari a décalé d'un an l'atteinte de ses objectifs 2022, en raison de la crise du Covid-19.