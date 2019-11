FERRARI relève ses guidances annuelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ferrari a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre 2019, ce qui l’a conduit à relever ses objectifs annuels. Ainsi, le constructeur de voitures de luxe a dégagé un bénéfice net de 169 millions d’euros entre juillet et septembre (-41% sur un an) là où le consensus FactSet Estimates visait 164 millions d’euros. Pour sa part, le chiffre d’affaires s’établit à 915 millions d’euros au troisième trimestre, en progression de 9,2%. Le marché tablait sur 884 millions d’euros.Compte tenu de cette performance, le constructeur de bolides a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2019. Il anticipe désormais un chiffre d'affaires autour de 3,7 milliards d'euros (contre " supérieur à 3,5 milliards d'euros " auparavant) et un Ebitda ajusté autour de 1,27 milliard d'euros (contre une fourchette de 1,20-1,25 milliard précédemment).