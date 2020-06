FFA Fédération Française de : Baromètre prospectif 2020

Structure permanente de veille, l'Observatoire de l'Evolution des Métiers de l'Assurance conçoit et met en œuvre des outils (indicateurs, enquêtes, groupes de travail…) permettant de suivre et d'anticiper les conséquences des évolutions économiques et sociales de la profession sur les métiers.

Ses travaux doivent permettre aux acteurs concernés d'en tirer les conséquences en termes de qualifications, ou encore de besoins de formation. Par ses éclairages, il participe à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.