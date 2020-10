FFA Fédération Française de : L'emploi dans l'assurance en 2019

Créé en 1996 sous l'égide de la FFSA et du GEMA, l'Observatoire de l'Évolution des Métiers de l'Assurance est une Association Loi 1901. Il a pour mission d'informer la profession sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers. Ses travaux doivent permettre aux acteurs concernés d'en tirer les conséquences en termes de qualifications, ou encore de besoins de formation. Par ses éclairages, il participe à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les travaux de l'Observatoire sont mis à la disposition des sociétés d'assurances, des organisations d'employeurs et de salariés, des étudiants, ainsi que des organismes professionnels intervenant dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'enseignement…