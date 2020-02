FFA Fédération Française de : Nomination à la direction de la communication de la FFA

Armelle de Selancy, diplômée de l'Université Paris-Dauphine et de l'Institut Français de Presse, débute sa carrière en 1998 à Londres comme journaliste et lance ensuite sur le marché français un bi-mensuel dédié au monde du droit des affaires. Après un passage dans le cabinet d'avocats américain White & Case LLP comme responsable de la communication, elle rejoint AXA en 2006 comme attachée de presse internationale avant de devenir en 2010 directrice des relations media et de la réputation du Groupe. Elle intègre ensuite la banque J.P. Morgan au sein de laquelle elle dirige durant cinq ans la communication France, Benelux et zone nordique. Avant de prendre la direction de la communication de la FFA, elle occupait le poste de directrice du marketing et de la communication du fonds Meridiam, investisseur de long terme dans des projets d'infrastructures publiques en Europe, Amérique du Nord et Afrique.