FFA Fédération Française de : Stéphane Pénet est nommé Délégué général adjoint de la FFA

La Fédération Française de l'Assurance annonce la nomination de Stéphane Pénet au poste de Délégué général adjoint.

Stéphane Pénet est diplômé d'HEC et du Centre des hautes études d'assurances (CHEA). Il débute sa carrière à la direction marketing des AGF avant de rejoindre AXA, qui le nomme directeur commercial, puis directeur général d'AXA Seguros Chile et, en 2000, directeur commercial d'AXA Assistance. En 2005, il rejoint la FFSA au poste de directeur des marchés au sein de la direction des assurances de biens et de responsabilité. Depuis 2008, il est à la tête de la direction des assurances de biens et de responsabilité de la fédération.

En tant que Délégué général adjoint, Stéphane Pénet aura la responsabilité des directions métiers (assurances de personnes et assurances de dommages et de responsabilité) ainsi qu'Assurance Prévention, et sera rattaché à Philippe Poiget, Délégué général de la FFA.