FFA Fédération Française de : Vous avez manqué la 11ème Conférence internationale de la FFA ? Le replay est en ligne !

Les intervenants ont unanimement souligné que, dans un contexte de déséquilibres économiques et géopolitiques croissants, les assureurs font face à une complexification des risques et à des disruptions. Pour la plupart des participants, les principaux enjeux sont aujourd'hui le climat, la digitalisation, le traitement des données, le vieillissement de la population et la cybersécurité. La présidente de la FFA, Florence Lustman, a rappelé que « la profession est certes exposée à des défis de plus en plus globaux et mondialisés, mais elle a déjà beaucoup investi pour comprendre et maîtriser ces nouveaux risques : ces disruptions sont donc autant un défi qu'une opportunité pour les assureurs ».

La question des taux bas a été largement évoquée et décrite comme un défi majeur. Pour certains participants, ils semblent s'ancrer durablement dans le paysage économique et impliquent une réflexion sur la pertinence des objectifs d'inflation actuels. Jacques de Larosière a souligné que des taux d'intérêt durablement bas auraient « un effet déprimant qui n'inciterait pas les acteurs économiques à entreprendre ».

A cet égard, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a souligné la nécessaire évolution des contrats d'assurance vie. Il a indiqué que les autorités de contrôle étaient prêtes à faciliter cette évolution en soutenant les demandes d'aménagements de la réglementation qui se révèleraient nécessaires.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a rappelé enfin la solidité et la solvabilité des assureurs français et indiqué que « l'assurance [restait] un vecteur stratégique de l'économie et de la cohésion » du pays.

Discours d'ouverture par Florence Lustman, Présidente de la Fédération Française de l'Assurance

Keynote speech de Jacques de Larosière, Ancien Directeur Général du FMI

Panel 1 - Comment faire notre métier dans un monde très volatil

Keynote speech de Pierre Gramegna, Ministre des Finances du Luxembourg

Panel 2 - L'assurance, refuge essentiel dans un monde incertain ?

Keynote speech de Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie et des Finances

Panel 3 - Des taux bas aux taux négatifs : comment investir et assurer de manière soutenable ?

Keynote speech de Curtis L. Dickinson, Ministre des Finances du Gouvernement des Bermudes

Panel 4 - La réglementation européenne de Solvabilité 2 au RGPD : modèle pour le reste du monde ou obstacle à la concurrence ?

Discours de clôture de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France