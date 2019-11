FGTB Fédération Géné : La FGTB solidaire avec les citoyens boliviens

mercredi, 13 novembre 2019 Presse

La FGTB exprime sa profonde préoccupation pour ce qui se passe en Bolivie. Elle appelle toutes les forces sociales et politiques au dialogue et au rejet catégorique de toute tentative de coup d'État et de toutes les formes de violence.

Pour la FGTB la démocratie et le respect des droits humains sont non négociables. Nous invitons tous les acteurs à respecter ces principes de bases.

Nous exhortons le gouvernement belge et les instances européennes à déployer tous les efforts nécessaires afin de garantir la paix et la tenue d'élections libres et transparentes en Bolivie.

Nos pensées solidaires et fraternelles vont également aux travailleuses et travailleurs de Bolivie. La FGTB exprime sa solidarité à la Central Obrera Boliviana (COB) qui se bat pour le rétablissement de l'État de droit, de la démocratie et de la paix sociale.