FIFA/TF: le MPC fait appel après l'acquittement de Blatter et Platini

Lausanne (awp/ats) - Le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait appel après l'acquittement de Sepp Blatter et Michel Platini. Le Valaisan et le Français, respectivement anciens présidents de la FIFA et de l'UEFA, ont été acquittés le 8 juillet par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone de l'accusation d'escroquerie.

L'appel date de vendredi dernier, a indiqué lundi le MPC, confirmant à Keystone-ATS une information de l'agence de presse allemande. Le Tribunal pénal fédéral doit désormais motiver par écrit son jugement. Il sera ensuite examiné par le MPC, qui décidera alors s'il maintient son appel ou s'il le retire.

Pour mémoire, l'affaire porte sur le versement en 2011 par Sepp Blatter de 2 millions de francs suisses à Michel Platini pour un travail de consultant. Le MPC et la FIFA en sa qualité de partie plaignante estiment que ce paiement ne repose sur aucun fondement légal.

Pour les juges de Bellinzone toutefois, le doute doit profiter aux accusés. La Cour a notamment fait valoir qu'en raison de sa notoriété et des honoraires habituels dans le football, Michel Platini aurait tout à fait pu demander un million de francs suisses par an à l'époque. Le tribunal a jugé en substance qu'il y avait des indices suffisants pour un contrat oral.

ats/rp