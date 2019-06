Paris, le 27 Juin 2019

Apsys, le Groupe Madar, et Financière Saint James – les actionnaires du centre commercial Beaugrenelle Paris à hauteur respectivement de 40%, 40% et 20% - annoncent le succès de la syndication du refinancement de cet actif immobilier parisien iconique pour un montant de 660 millions d'euros, auprès d'un pool d'établissements bancaires français et internationaux de premier plan et d'investisseurs institutionnels.

Pour rappel, BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant en tant qu'arrangeurs mandatés et bookrunners, avaient confirmé le refinancement bancaire ferme pour une durée de 10 ans au premier trimestre de cette année.

Maurice Bansay, Président fondateur d'Apsys a commenté : « Nous sommes très satisfaits d'avoir clôturé cette dernière étape du refinancement dans un calendrier rapide, avec des investisseurs de qualité. Cette opération s'inscrit dans la stratégie patrimoniale long terme d'Apsys sur cet actif iconique. Nous allons nous attacher dans les prochains mois à préparer une ouverture réussie en fin d'année des Galeries Lafayette à Beaugrenelle – un évènement commercial attendu qui viendra également conforter la valorisation du site.

Les actionnaires de Beaugrenelle Paris ont été conseillés dans cette opération par De Pardieu Brocas Maffei (conseil juridique) et C&C Notaires. Les banques ont été conseillées par Le cabinet Gide Loyrette Nouel (conseil juridique) et Wargny Katz (notaires).

A propos de Beaugrenelle Paris

Synthèse réussie entre le meilleur du centre commercial et l'esprit d'un grand magasin, Beaugrenelle bénéficie d'une offre exceptionnelle avec des marques et enseignes prestigieuses, d'une architecture élégante signée Valode & Pistre, et d'un design chic et parisien. Ces atouts, alliés à un emplacement stratégique en bord de Seine et à quelques pas de la Tour Eiffel, ont séduit des dizaines de millions de Parisiens, Franciliens et touristes, depuis son ouverture en octobre 2013. Beaugrenelle a reçu le trophée ICSC du meilleur centre commercial européen en 2015. Plus d'informations : www.beaugrenelle-paris.com

A propos d'Apsys

Acteur passionné de la ville et du commerce, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux iconiques qui rendent la ville et la vie plus belles. Foncière de développement présente en France et en Pologne depuis 1996, Apsys gère un portefeuille de 33 actifs (parmi lesquels Beaugrenelle, Manufaktura, Posnania et Muse, tous lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial européen) et pilote 6 projets en développement dont Bordeaux Saint-Jean, opération urbaine cousue-main, et le 10 Solférino, requalification du siège historique du PS. Apsys Lab, notre plateforme d'innovation, analyse l'ADN des lieux et anticipe les tendances émergentes, façonnant ainsi la ville, le commerce et les usages de demain. Plus d'informations : www.apsysgroup.com

A propos du Groupe Madar

Le Groupe MADAR, dirigé et détenu par Alain et Jean MADAR (également co-fondateur et CEO d'Interparfums Inc), est un acteur majeur de l'immobilier parisien. Fort d'une expérience de plus de 50 ans, le Groupe détient et gère pour son propre compte un patrimoine immobilier estimé à deux milliards d'euros investi dans toutes typologies d'actifs : commerce, bureau, hôtellerie et résidentiel. La famille détient 100% de : (i) SAS Foncière Du Rond-Point : société holding avec une activité de marchand de biens ; (ii) SCI Pardes Patrimoine : foncière spécialisée sur le retail / high street retail prime à Paris, en Ile de France et en province, détenant plus de 650 actifs ; (iii) SCI Forum Patrimoine : foncière spécialisée sur les bureaux Parisiens, et principalement dans le Quartier Central des Affaires, qui détient plus de 100 actifs. Par ailleurs, la famille Madar détient 8 hôtels à Paris et sur la Côte d'Azur.

A propos de Financière Saint James

Financière Saint-James est le family office de Michael Benabou, entrepreneur français ayant notamment co-fondé venteprivée.com. Après avoir vendu 90% de sa participation dans la société en 2013, il a développé une plateforme opérationnelle dédiée à des investissements diversifiés : les investissements immobiliers (bureaux, résidentiel, retail) sont réalisés à travers la holding Financière Saint-James. Le Groupe investit également en private equity et est le 4ème acteur “Business Angel” en France, accompagnant notamment des Start-ups liées à l'innovation et la technologie. Financiere Saint James détient également des participations significatives dans des fonds importants de private equity.

