Paris, le 15 novembre 2018

Financière Apsys, spécialiste de l'immobilier commercial en France et en Pologne annonce la réalisation ce jour, d'un placement de type Euro Private Placement « Euro PP » pour un montant de près de 40 millions d'euros, dont 10 millions d'euros en format Prêt avec Bank of China Ltd Paris Branch. Ce placement privé contribuera au financement de son portefeuille de projets de développement iconiques tels que Steel (Saint-Etienne), Neyrpic (Grenoble) et Bordeaux Saint-Jean en France.

Cette émission d'une maturité de 5 ans (échéance 14 novembre 2023), a été souscrite par des investisseurs institutionnels français, belges et luxembourgeois de premier plan. Les obligations sont cotées sur le Marché Access d'Euronext Paris (FR0013374709).

Financière Apsys a été accompagnée dans cette opération par Invest Securities SA et la Banque Degroof-Petercam SA, teneurs de livre. Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei a été le conseil juridique de l'émetteur. Le cabinet Gide Loyrette Nouel a été le conseil juridique des arrangeurs.

A propos d'Apsys

Orfèvre de l'immobilier commercial, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux iconiques qui rendent la ville et la vie plus belles. Foncière de développement présente en France et en Pologne depuis 1996, Apsys gère un portefeuille de 33 centres commerciaux (parmi lesquels Beaugrenelle, Manufaktura et Posnania, flagship polonais du groupe, tous trois lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial européen, et Muse à Metz, sa dernière réalisation emblématique en France) et pilote 5 projets en développement dont Bordeaux Saint-Jean. Apsys Lab, notre incubateur d'idées, réunit des passionnés d'innovation qui analysent l'ADN des lieux et anticipent les tendances émergentes, façonnant ainsi la ville, le commerce et l'expérience clients de demain.

Contact Financière Apsys

vfricano@apsysgroup.com - Tel : + 33 1 44 05 77 77

www.apsysgroup.com

