FIRST DATA : un troisième trimestre en dessous des attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

First Data a affiché un bénéfice de 401 millions dollars au titre de son troisième trimestre, soit 35 cents par action. Les résultats n'ont pas répondu aux attentes de Wall Street : les estimations étaient de 36 cents par action. Il était de 0,40 dollar un an plus tôt. Le fournisseur de services de commerce électronique et de paiement a réalisé un chiffre d'affaires de 2,16 milliards de dollars au cours de la période, ce qui est également inférieur aux prévisions de 2,2 milliards de dollars.