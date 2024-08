Le conglomérat bancaire et de traitement des paiements Fidelity National Information Services a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté au-dessus des estimations de Wall Street mardi, bénéficiant de la résistance des dépenses de consommation.

La société a également dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, les dépenses de consommation ayant augmenté dans l'espoir que l'économie américaine parvienne à un atterrissage en douceur, échappant ainsi à une récession malgré une politique monétaire plus stricte visant à freiner l'inflation.

Séparément, le conseil d'administration de la société a approuvé un nouveau rachat d'actions de 3 milliards de dollars, que FIS prévoit d'achever d'ici la fin de l'année 2024.

FIS prévoit maintenant un bénéfice annuel ajusté entre 5,03 et 5,11 dollars par action, plus élevé que sa prévision précédente de 4,88 à 4,98 dollars et que l'estimation des analystes de 4,96 dollars, selon les données de LSEG.

Elle prévoit également un bénéfice ajusté plus élevé que prévu pour le troisième trimestre, entre 1,27 et 1,31 dollar par action, contre 1,26 dollar selon les estimations de LSEG.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, FIS a déclaré un bénéfice net ajusté de 754 millions de dollars pour les activités poursuivies, soit 1,36 dollar par action, contre 454 millions de dollars, soit 76 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,23 $ par action.

Le chiffre d'affaires de l'activité de solutions bancaires, qui propose des logiciels de traitement de base et de traitement des transactions aux institutions financières, a augmenté de 3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,71 milliard de dollars au cours du trimestre.