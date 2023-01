FMI : La BOJ doit laisser les rendements à long terme augmenter et être prête à relever ses taux.

Dans une proposition formulée à l'issue d'une consultation annuelle sur la politique du Japon, le FMI a déclaré que la politique monétaire ultra-libre de la banque centrale reste appropriée car l'inflation est susceptible de retomber sous son objectif de 2 % d'ici la fin de 2024, à moins que les salaires n'augmentent de manière significative.

Toutefois, les risques de hausse de l'inflation devenant plus importants dans la troisième plus grande économie du monde, le FMI a déclaré que la Banque du Japon (BOJ) devrait donner plus de liberté aux rendements à long terme, par exemple en relevant son objectif de rendement des obligations à 10 ans ou en élargissant la fourchette qu'elle tolère.

Alors que l'inflation de base des consommateurs japonais n'a jamais été aussi élevée depuis 41 ans (4 %), soit le double de l'objectif de la BOJ, les marchés ont parié que la banque centrale mettrait progressivement fin à ses mesures de relance agressives lorsque le gouverneur Haruhiko Kuroda, très dovish, prendra sa retraite en avril.

Contrairement aux banques centrales du monde entier qui ont augmenté les taux d'intérêt de manière agressive, la BOJ s'en est tenue à une politique de taux ultra-bas, appelée contrôle de la courbe des taux (YCC), qui applique un taux d'intérêt négatif à certains fonds à court terme et cible le rendement à 10 ans autour de zéro.

Les propositions du créancier mondial contrastent avec celles qu'il a formulées l'année dernière, lorsqu'il a exhorté la banque centrale à maintenir une politique ultra-libre pour soutenir la reprise du Japon après les dégâts de la pandémie COVID-19.

"Compte tenu des risques bilatéraux pour l'inflation, une plus grande flexibilité des rendements à long terme permettrait d'éviter des changements brusques par la suite. Cela permettrait de mieux gérer les risques d'inflation et contribuerait également à remédier aux effets secondaires d'un assouplissement prolongé", a déclaré le FMI.

REGARDER LA SORTIE

Le FMI a déclaré que la BOJ pourrait également envisager des options telles que cibler un rendement à plus court terme ou le rythme de ses achats d'obligations. De telles mesures permettraient d'atténuer les effets secondaires d'un assouplissement prolongé, tels que les distorsions de la courbe des taux causées par les achats massifs d'obligations d'État par la BOJ.

Si les risques d'inflation augmentent de manière significative, la BOJ doit retirer son soutien monétaire de manière plus énergique, par exemple en augmentant les taux à court terme "beaucoup plus tôt et au-dessus du taux neutre" afin d'ancrer l'inflation vers son objectif de 2 %.

Lorsque la BOJ abandonne les taux ultra-bas, elle doit fournir des indications claires sur les conditions préalables au changement de taux directeur afin d'aider à ancrer les attentes du marché et de renforcer la crédibilité de son engagement à atteindre son objectif de prix, a déclaré le FMI.

La BOJ a doublé sa marge de tolérance pour le rendement à 10 ans en décembre, la portant à 0,5 % au-dessus ou en dessous de zéro. Elle a renforcé un outil d'opération de marché en janvier pour défendre le nouveau plafond, dans le but de prolonger la durée de vie de la BOJ.

Outre les effets secondaires accrus d'un assouplissement prolongé, les taux d'intérêt ultra-bas de la BOJ ont suscité les critiques pour avoir fait plonger le yen, augmentant ainsi le coût des importations de matières premières. Le dollar a atteint son plus haut niveau en 32 ans autour de 152 yens l'année dernière, ce qui a incité les autorités à intervenir sur le marché des devises pour soutenir la monnaie japonaise.

Le FMI a déclaré que si l'intervention sur le marché des changes pouvait juguler une volatilité excessive et maintenir le rythme des mouvements du yen mieux aligné sur les fondamentaux, ses effets sont probablement temporaires.

L'intervention devrait donc "être limitée à des circonstances particulières telles que des conditions de marché désordonnées, des risques pour la stabilité financière" et des inquiétudes quant au fait que les mouvements de change pourraient affaiblir les prévisions d'inflation, a déclaré le FMI.