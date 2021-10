FMI-Le conseil d'administration se réunira vendredi sur l'examen de Georgieva

WASHINGTON, 7 octobre (Reuters) - Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) se réunira vendredi après avoir interrogé mercredi sa directrice générale, Kristalina Georgieva, a déclaré une personne au fait du dossier.

Un porte-parole du FMI a déclaré que le conseil d'administration se réunirait à nouveau "bientôt" sans donner de date précise.

Mercredi, Kristalina Georgieva a rejeté les accusations portées contre elle, selon lesquelles elle aurait exercé des pressions en faveur de la Chine lorsqu'elle occupait des postes à la Banque mondiale.

Kristalina Georgieva a déclaré que le cabinet d'avocat ayant mené l'enquête, WilmerHale, a mal interprété ses actions lorsqu'elle était en poste à la Banque centrale, et lui a faussement dit qu'elle n'était pas visée par son enquête.

"Penser qu'après près de 20 ans passés à la Banque centrale, j'aurais commencé à faire pression sur le personnel pour apporter des changements dans un rapport est faux et scandaleux", a dit Kristalina Georgieva au conseil d'administration du FMI. "La Banque (centrale) et le Fonds (monétaire international) se fondent sur nos données et nos analyses. Les corrompre est tout bonnement inacceptable."

Le conseil d'administration du FMI se hâte d'achever l'examen des accusations portées contre Kristalina Georgieva avant les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, du 11 au 17 octobre. (Reportage Andrea Shalal et David Lawder; version française Camille Raynaud)