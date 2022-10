FMI : Les négociations avec le Ghana sont constructives, mais l'analyse de la dette doit être approfondie

Le Fonds monétaire international a déclaré vendredi que les discussions avec le gouvernement ghanéen au sujet d'un programme de prêt potentiel avaient été constructives, mais qu'il fallait travailler davantage sur une analyse de la viabilité de la dette.

Le Ghana a approché le FMI pour obtenir un soutien financier en juillet, alors que les investisseurs étrangers se débarrassaient de sa dette et que des manifestations de rue éclataient en raison de la flambée des prix.

Une équipe du Fonds est arrivée quelques jours plus tard pour entamer des discussions sur un programme de soutien et des réformes visant à rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette de ce pays producteur d'or, de pétrole et de cacao.

Les discussions ont repris le 26 septembre avec une mission qui s'est terminée vendredi.

Le FMI a déclaré dans un communiqué que son personnel allait maintenant retourner à Washington pour poursuivre le travail technique, notamment l'évaluation de la viabilité de la dette du Ghana.

"Les discussions avec les autorités se poursuivront également dans les semaines à venir. ... Nous réaffirmons notre engagement à soutenir le Ghana en ces temps difficiles", a ajouté le Fonds.

Les responsables politiques ghanéens ont pris des mesures pour faire face à la détérioration rapide de l'économie, notamment en réduisant les dépenses et en appliquant des hausses agressives des taux d'intérêt.

Jeudi, la banque centrale a augmenté son principal taux de prêt de 250 points de base supplémentaires pour atteindre un sommet de 24,5 % sur cinq ans, affirmant que l'inflation et les risques restaient élevés.

La monnaie cedi est en baisse d'environ 40 % par rapport au dollar cette année, bien que sa chute se soit ralentie, aidée par le décaissement d'un prêt de 750 millions de dollars d'Afreximbank et la signature d'un prêt syndiqué de 1,13 milliard de dollars pour le cacao.

L'inflation a toutefois grimpé à un pic de 33,9 % en août, soit 21 ans.

Les réserves étrangères nettes ont diminué, passant de 6,1 milliards de dollars en janvier à 2,7 milliards de dollars en septembre.

La semaine dernière, le ministre des Finances du Ghana a déclaré que les négociations avec le FMI seraient accélérées. (Reportages de Cooper Inveen, Sofia Christensen et Anait Miridzhanian ; Montage d'Alexander Winning et Hugh Lawson)