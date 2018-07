FMI: les déséquilibres des comptes risques pour la stabilité financière

Washington (awp/afp) - Les déséquilibres des balances des paiements entre les nations à travers le monde posent des risques à la stabilité financière mondiale et peuvent exacerber les tensions commerciales, selon un rapport du FMI publié mardi.

Comme ces dernières années, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Chine mais aussi la Corée du Sud, Singapour et la Suède sont pointés du doigt pour afficher des excédents "excessifs" de leurs comptes courants qui soldent les flux de biens, de services et de transferts de capitaux, selon ce rapport.

A l'inverse, parmi les pays accusant un solde "peu souhaitable" de leurs comptes courants figurent toujours au premier rang, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi que des économies "fragiles" comme l'Argentine ou la Turquie.

Le FMI note que la politique budgétaire américaine, avec le stimulus des baisses d'impôts, "conduit à un resserrement des conditions monétaires, un dollar plus fort et un déficit des comptes courants plus important".

"A court terme, ces tendances risquent d'aggraver les tensions commerciales et d'accélérer le resserrement des conditions financières ce qui pourrait s'avérer préjudiciable pour les économies émergentes", dit le Fonds.

A moyen terme, ces déficits couplés à un gonflement des endettements de certaines grandes économies "pourraient freiner la croissance mondiale et éventuellement déboucher vers des ajustements déstabilisateurs des devises et des prix des actifs", prévient le FMI.

L'institution invite "les pays avec de faibles positions de comptes extérieurs mais disposant du plein emploi", comme les Etats-Unis, "de donner la priorité au renforcement de leurs positions comptables".

En Chine, le manque "persistant" de la demande intérieure "pourrait résulter en un ralentissement abrupt de la croissance et en une résurgence du déséquilibre excessif de sa balance extérieur", avertit aussi le rapport.

Alors que l'administration Trump a pris un tournant résolument protectionniste pour lutter contre le déficit commercial américain, le FMI recommande d'"éviter les politiques protectionnistes car elles ont un effet nuisible sur la croissance nationale et mondiale tout en ayant un effet limité sur les déséquilibres extérieurs".

