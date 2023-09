FNB Private Equity: premier closing à 100 millions d'euros du fonds FNB Europe Fund SLP II

FNB Private Equity réalise un premier closing à 100 millions d'euros pour son deuxième véhicule FNB Europe Fund SLP II, après avoir conclu sa première opération majoritaire avec l'acquisition de Cafés Legal en juin 2023. Ce fonds poursuit la même stratégie que celle qui a contribué au succès de FNB Europe Fund SLP I, doté de 135 millions d'euros et déployé auprès de 7 participations. FNB Private Equity investit en capital-transmission ou buy-out (MBO et MBI), exclusivement dans les PME/ETI de l'industrie agroalimentaire, faisant état d'une chaîne de valeur longue.



Le chiffre d'affaires doit être compris entre 25 millions d'euros et 100 millions d'euros (50 à 250 employés), pour des sociétés basées en France, Benelux, Espagne, Portugal ou Italie.



Les premiers souscripteurs dans FNB Europe Fund SLP II sont à 80% des investisseurs institutionnels français (Banques, Assurances et Fonds de fonds), pour une partie nouveaux investisseurs et d'autres réengagés, dont certains en relevant leur ticket.



Selon le fonds, ces investisseurs ont tous manifesté un rapide et fort soutien à la stratégie déployée depuis 2017, et en sa capacité à transformer les entreprises tout en accélérant et structurant son engagement RSE, à la lumière des actions menées dans le portefeuille de FNB Europe Fund SLP I.



Avec l'objectif d'atteindre une taille cible de 200 millions d'euros pour ce deuxième véhicule, l'équipe de FNB Private Equity est déjà en exclusivité dans plusieurs transactions pour répondre aux besoins nécessaires d'accélération de transmission, de développement et d'innovation des entreprises de l'agroalimentaire