FNTR Fédération Nationale des Tran : 2019, une année tournant pour le transport routier de marchandises

Les chiffres publiés par l'INSEE confirment la tendance que pointait déjà l'enquête de conjoncture de la FNTR publiée il y a quelques jours. L'année 2019 ne sera pas un bon cru pour le Transport routier de marchandises. Après deux années de croissance relativement soutenue, la tendance s'inverse. Les chefs d'entreprise ne s'y trompent d'ailleurs pas et identifient clairement sur le terrain ce ralentissement. Avec un impact direct sur les projets d'investissements et de recrutements. La confiance s'étiole.

Bien sûr, le secteur continue d'être en tension sur l'emploi mais cette réalité s'inscrit davantage en lien avec une pyramide des âges très défavorable qu'en lien avec la conjoncture économique. Alors que 2018 (bien qu'en croissance) avait déjà montré une chute de la rentabilité des entreprises de TRM, ce ralentissement est un mauvais signe supplémentaire pour l'année à venir. Un ralentissement que nous partageons d'ailleurs avec nos voisins européens et parte-naires internationaux.

À ce contexte économiquement compliqué viennent s'ajouter les nombreuses mesures fiscales et sociales prévues pour les PLF et PLFSS 2020. Des mesures franco-françaises qui handicapent toujours plus la compétitivité de nos entreprises nationales.

Et pourtant, le gouvernement persiste à vouloir accroître cette pression fiscale sur le secteur. Il reste sourd aux arguments des professionnels sans jamais répondre à une question essentielle : quel modèle de développement souhaitons-nous collectivement pour les Transport Routier de Marchandises ? À 5, 10, 20 ans ? Quels en sont les enjeux ? Non seulement pour le secteur bien sûr mais pour l'ensemble de l'économie française. Le e-commerce se développe, la relocalisation de la production est annoncée comme le modèle durable et souhaitable pour la consommation... tout cela ne pourra se faire qu'avec les transporteurs routiers.

Il est urgent que le pouvoir adopte des politiques elles aussi « durables », de moyen et long terme.

C'est ce à quoi travaille quotidienne la FNTR pour être force de proposition auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques et à faire entendre la voix de la profession.