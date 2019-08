FNTR Fédération Nationale des Tran : Ralentissement de croissance pour le Transport Routier de Marchandises & perte de confiance des chefs d'entreprise

Trois secteurs soutiennent traditionnellement le TRM et sur ces trois secteurs, deux ont un rythme de croissance en net recul : l'industrie manufacturière passant de 1,6% de croissance à 0,8% entre le premier et le deuxième trimestre 2019 ainsi que la construction passant de 3,7% de croissance à 0,5%.

Moral en berne pour les chefs d'entreprise, une colère qui grandit.

Le pourcentage de dirigeants qui estiment que la situation est plutôt satisfaisante a diminué de 10% en un seul trimestre ! Une chute liée à un contexte politique et économique anxiogène notamment avec les annonces fiscales de l'été. Alors même que le gouvernement faisait sa rentrée hier - et que le chef de l'État lui-même invitait l'ensemble de ses Ministres à la concertation avec les parties prenantes - le secteur a de quoi s'inquiéter ! Tout début juillet étaient, en effet, présentées les prochaines mesures fiscales et sociales des PLF et PLFSS 2020 à l'ensemble des organisations professionnelles du secteur sans concertation et sans négociation. De la différence des discours et des actes.

Perte de confiance, incertitude, baisse de l'activité, mesures allant à l'encontre directe de la compétitivité des entreprises françaises, la colère grandit dans le secteur.

« Les mesures annoncées vont être autant de bâtons dans les roues des entreprises françaises. Quand le gouvernement explique vouloir soutenir la croissance et la compétitivité française que, en même temps, il prend des mesures fiscales et sociales qui les dégradent, il y a incohérence. Nous devons jouer ce rôle d'alerte. Nous n'attendons pas que l'on nous explique les mesures présentées, nous demandons un dialogue réel et une vraie politique publique des transports à moyen et long terme. Nos professionnels souhaitent simplement pouvoir faire leur travail au bénéfice de la croissance et de l'emploi », déclare Jean-Christophe PIC, Président de la FNTR.

La FNTR est la 1ère organisation professionnelle du transport routier en France. Elle représente des entreprises de toutes tailles (groupes, PME, ETI, TPE) et de toutes spécialités, aux activités diversifiées. Le Transport routier représente 600 000 emplois en France dont 40 000 entreprises. Il est un secteur stratégique de la transition énergétique. Il représente seulement 5,7% des émissions de CO2 équivalent et 1,6% des émissions de particules fines. Chiffres CITEPA Juin 2019.

