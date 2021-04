FOCUS HOME INTERACTIVE : Nomme deux membres indépendantes à son Conseil de Surveillance

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC) (Paris:ALFOC), l’un des leaders européens de l’édition, de la distribution et du développement de jeux vidéo annonce aujourd’hui l’évolution de sa gouvernance à la suite de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s’est tenue ce jour.

L’Assemblée générale des actionnaires de Focus Home Interactive a élu Mesdames Thaima Samman et Louise Tingström en qualité de nouveaux membres indépendants au Conseil de Surveillance et a également ratifié la cooptation de Madame Tiphanie Lamy en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive est désormais composé de six membres dont deux membres indépendantes et à part égale d’homme et de femme. Il se conforme ainsi aux recommandations du code de gouvernance Middle Next.

Fabrice Larue, Président du Conseil de Surveillance, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Mesdames Thaima Samman et Louise Tingström au sein de notre Conseil de Surveillance. Elles seront des atouts précieux pour enrichir encore plus les travaux du Conseil de leurs savoir-faire différents et complémentaires. Avec ces nominations Focus Home Interactive, franchit également un nouveau cap en termes de structuration avec une gouvernance au meilleur standard du marché. »

Christophe Nobileau, Président du Directoire, a ajouté « Au nom du Directoire, nous nous réjouissons également de l’arrivée de deux nouvelles membres indépendantes au sein de notre Conseil de Surveillance. Elles permettront à Focus Home Interactive de bénéficier de leur expérience acquise au sein de grands groupes internationaux et sauront nous accompagner pour accélérer la transformation et le développement de notre Société. »

Le Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive se compose des membres suivants :

Fabrice Larue - Président du Conseil de Surveillance

Tanguy de Franclieu - Membre du Conseil de Surveillance

Tiphanie Lamy - Membre du Conseil de Surveillance

Denis Thébaud - Membre du Conseil de Surveillance

Thaima Samman - Membre indépendante du Conseil de Surveillance

Louise Tingström - Membre indépendante du Conseil de Surveillance

Thaima Samman est avocate-associée inscrite aux barreaux de Paris et Bruxelles, fondatrice du Cabinet SAMMAN, Cheffe du département affaires numériques de FIPRA. Elle a acquis une solide expérience dans le domaine des affaires publiques au sein d’institutions et d’entreprises de premier plan. Elle a occupé le poste de Directrice Juridique et des Affaires Publiques de plusieurs grandes entreprises, notamment au sein de Microsoft pour qui elle a conduit la stratégie EMEA incluant les affaires européennes. Elle a également été membre de l’équipe de Claude Bartolone, ancien Ministre et Président de l’Assemblée Nationale. Thaima est l’une des fondatrices de l’European Network for Women in Leadership (WIL), un réseau regroupant des femmes de très haut niveau issues du monde de l'entreprise, du milieu universitaire, des pouvoirs publics d’Etats membres de l’Union Européenne ainsi que des institutions européennes.

Louise Tingström est une conseillère expérimentée auprès des conseils d'administration et une consultante de haut niveau en communication stratégique et financière. Elle a près de quatre décennies d'expérience auprès d'entreprises de l'Euro 100 et de grands groupes de capital-investissement, y compris des rôles internes de communication globale et de relations d'entreprise chez Visa International et British Airways. Louise est la cofondatrice de FinElk, une société internationale de conseil en communication financière et stratégique. De 2016 à 2021, elle a été conseillère spéciale pour la stratégie et la communication financière auprès du PDG d'UniCredit, une banque paneuropéenne de premier plan. Auparavant, elle a été directrice associée et fondatrice de Chandos Communications, du groupe Havas, et a passé plus de dix ans chez M : Communications, où elle a dirigé les pratiques de fusions et acquisitions, de restructuration et de gestion de crise. Pendant plus de dix ans, Louise a figuré dans le Top 5 mondial des conseillers en communication pour les fusions et acquisitions de MergerMarket. De nationalité suédoise, Louise parle couramment l'anglais, le français et l'italien.

