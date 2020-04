FOCUS HOME INTERACTIVE réaffirme ses objectifs les exercices 2020-21 et 2021-22

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Focus Home Interactive a enregistré au cours de l'exercice 2019-20, clos fin mars, un chiffre d'affaires en progression de 13% à 142,8 millions d'euros. L'éditeur de jeux vidéo explique cette performance par de nouveaux titres tels que World War Z, Greedfall et A Plague Tale: Innocence au premier semestre et la bonne performance du back-catalogue.L'année a également été marquée par la très forte progression des ventes digitales qui représentent désormais 82% des ventes totales sur l'ensemble de l'exercice, contre 66% l'année précédente. La part des ventes à l'international progresse également à 93% contre 90% pour l'exercice 2018-19.Bien que le groupe constate un certain impact dû au Covid-19, notamment sur les ventes de détail, la stratégie digitale mise en place a permis une réaffectation rapide des ressources pour dynamiser et maximiser les ventes, la communication et le marketing digital. En conséquence, Focus Home Interactive a d'ores et déjà connu une augmentation significative de la part de ses ventes digitales au quatrième trimestre de l'exercice.L'éditeur de jeux vidéo confirme ses prévisions de chiffre d'affaires de 110 - 130 millions d'euros (à périmètre constant) pour la fin de l'exercice 2020-21 et de 150 - 200 millions d'euros (à périmètre constant) pour la fin de l'exercice 2021-22.