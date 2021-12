FORSEE POWER présente la composition de son Conseil d'Administration

Paritaire et composé majoritairement de membres indépendants, le Conseil accompagnera la Société dans sa nouvelle phase de développement

Forsee Power (la « Société ») (Paris:FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, présente la composition de son Conseil d’Administration.

Un mois après le succès de son introduction en bourse sur Euronext Paris, Forsee Power poursuit la structuration de sa démarche Responsabilité Sociétale et Environemmentale (RSE) avec un Conseil d’Administration composé de treize administrateurs, dont six femmes et sept membres indépendants. Forsee Power respecte ainsi d’ores et déjà son objectif d’une gouvernance paritaire qui avait été annoncé pour 2025 dans son document d’enregistrement1.

Doté d’une forte dimension internationale ainsi que d’une solide expérience dans le domaine du transport durable, le Conseil accompagnera la Société dans la croissance soutenue et régulière de son chiffre d’affaires qui lui permettra d’atteindre ses objectifs financiers ambitieux.

Composition du Conseil d’Administration de Forsee Power

NOM Fonctions au sein de Forsee Power Principales activités exercées hors de la Société : Parcours Christophe GURTNER Administrateur - Président Directeur Général Président de NEoT Capital Fondateur de Forsee Power

Co-fondateur de NEoT Capital

Président Directeur général de Uniross Batteries

Directeur général de la filiale allemande de Saft Batteries Matthieu BONAMY Administrateur – Représentant de Eurazeo Investment Manager Partner et responsable des investissements venture capital dans l’energie, la mobilité, l’industrie, l’immobilier, la logistique chez EURAZEO Plus de 20 ans d’expérience dans le management et les investissements liés à la transition énergétique

Administrateur de nombreuses entreprises innovantes en Europe, en Asie et aux Etats-Unis Kosuke NAKAJIMA Administrateur – Représentant de Mitsui & Co., Ltd General Manager du département des solutions de batteries chez Mitsui & Co., Ltd. 24 années d’expérience chez Mitsui & Co. Ltd Eric LECOMTE Administrateur – Représentant de Bpifrance Investissement Directeur d’investissement senior au sein de Bpifrance Investissement Présent à la création du fonds Sociétés Projets Industriels et fondateur du département Energie Environnement chez Bpifrance Nicolas POCARD Administrateur – Représentant de Ballard Power

Systems Inc Vice-Président en charge du Marketing et des Partenariats Stratégiques au sein de Ballard Power Systems Inc 9 ans chez Ballard Power systems

Postes de Direction au sein de plusieurs entreprises de haute technologie en Europe et en Asie Sylvie BERNARD-CURIE Administratrice indépendante Dirigeante- Fondatrice du Cabinet A.life (Executive Coach et Consultante), Administratrice indépendante et Psychologue du travail 10 ans d’expérience en audit financier,

20 ans d’expérience en RH et développement des Talents

Engagée depuis 10 ans pour la parité dans les organes de Direction DRH Talents et Associée de KPMG Florence DIDIER-NOARO Administratrice indépendante Dirigeante Fondatrice d’Innwise et conseil en stratégie durable Directrice des activités d’audit et de conseil en développement durable de Deloitte

25 ans d’expérience en audit et conseil, dont 15 ans comme associée de Deloitte France

Responsable de l’activité développement durable de Deloitte pendant 4 ans Joerg ERNST Administrateur indépendant Missions industrielles dans les associations (Association of German Transport Companies) et l’Union internationale des transports publics et coach commercial pour différentes industries 30 ans d’expérience dans dans le secteur du ferroviaire et des infrastructures

Vice-président exécutif de Siemens Mobility GmbH

Membre de différents comités de l’Union internationale des transports publics Corinne JOUANNY Administratrice indépendante Vice-Presidente Exécutive au sein de Capgemini Engineering et administratrice indépendante de Balyo Directrice Innovation du Groupe Altran (plus de 28 ans d’expérience dans le Groupe) Trophée de la femme d’Innovation de l’année par L’Usine Nouvelle en 2014 Pierre LAHUTTE Administrateur Président du Directoire de NAVYA, fondateur et président d’AMILU SAS, administrateur de FRIEM S.P.A. et membre du Conseil de surveillance du Groupe Berto 25 ans d’experience dans l’industrie des machines agricoles et de construction, des bus et camions

Président d’IVECO Trucks&Bus et membre du Conseil Exécutif du Groupe CNH Industrial 2014-2019

Administrateur de l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles 2014-2019 Véronique STAAT Administratrice indépendante Administratrice de sociétés, membre du Comité d’Investissement et Présidente du Comité des Rémunérations d’une société d’investissement et senior advisor en stratégie Ressources Humaines Vice-Présidente du Conseil d’administration de Deloitte (29 ans d’expérience en audit financier, ressources humaines et consulting RH)

Membre de nombreux comités internationaux autour du développement Ressources Humaines Isabelle TRIBOTTE Administratrice indépendante Administratrice indépendante d’OVH et consultante pour Bpifrance Directrice des opérations commerciales à l’international de la division Moyenne Tension, de la Qualité et de l’Expérience Client chez Schneider Electric

Directrice générale de SCADA Group Sonia TROCME – LE PAGE Administratrice indépendante Présidente fondatrice de Nantucket Capital, conseil en investissement d'impact, administratrice indépendante de Sofiouest et d'Exel Industries, membre du conseil de surveillance d'Esfin Gestion et du comité d’investissement du fonds d'impact Generali et business angel Conseillère du Commerce Extérieur de la France de 2012 à 2015

Co-gérante pendant 15 ans du conseil international en levées de fonds Global Private Equity

Prix de « La Tribune Women Awards » en Finance en 2010

Plus de 20 ans d’expérience en levée de fonds et M&A aux Etats-Unis et en France

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Forsee Power propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 62 M€ en 2020 et compte plus de 500 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower

1 Document d’enregistrement publié le 4 octobre 2021

