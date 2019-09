FORUM LPB Valeurs Régionales : Rendez-vous le 25 septembre pour la 2e édition

Le 25 septembre prochain, l'Hôtel de Région de Lyon accueillera la seconde édition du Forum Lyon Pôle Bourse des Valeurs Régionales, avec une belle affluence attendue. Entre 8h30 et 18h00, 38 sociétés installées en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté pourront rencontrer quelque 70 investisseurs et analystes financiers, soit en tête à tête, soit en groupe restreint. La précédente édition avait attiré 29 sociétés et 64 professionnels de la finance.

Le FORUM LPB Valeurs Régionales est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon Pôle Bourse est une organisation créée en 2009 pour promouvoir les entreprises locales. La liste des entreprises inscrites suit. Elle est complétée par la jeune pour Boostheat, candidate à l'entrée sur Euronext.

Zonebourse est partenaire de cet événement.