En Inde, les sites de production d’iPhone de Foxconn sont mis à l’épreuve. Problèmes d’hygiène et non respect des normes ont poussé Apple à mettre les usines sous surveillance ou à l’arrêt. Pour rappel, le taiwanais Wistron Corp avait été mis à l’épreuve l’an dernier et n’a toujours pas retrouvé sa place de fournisseur.

