FPI Nexus annonce des ententes pour acquérir 2 propriétés industrielles pour 56 100 000 $

MONTRÉAL et TORONTO , 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) est heureux d'annoncer qu'il a conclu 2 ententes conditionnelles distinctes d'achat et de vente pour l’acquisition de 2 propriétés industrielles pour un prix d’achat global d’environ 56 100 000 $.



L'une des propriétés est située à London, en Ontario, et une à Edmonton, en Alberta. Les propriétés ont une superficie locative brute combinée d'environ 496 000 pieds carrés et le prix d'achat global représente un taux de capitalisation initial moyen pondéré de 6,0%.

Les acquisitions sont conditionnelles à l’achèvement et à la satisfaction de la vérification diligente par le FPI et l'une des acquisitions exigera l'approbation de la TSX et des porteurs de parts pour l'émission de parts de société en commandite de catégorie B d’une société en commandite filiale du FPI à titre de contrepartie partielle du prix d'achat. Le prix des parts de société en commandite de catégorie B sera fixé à 8,6278 $ par part, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume des parts du FPI pour les 5 jours précédant la date d’exécution de l’entente d'achat et de vente du 26 avril 2021.

Le FPI prévoit que ces acquisitions seront financées au moyen de la trésorerie, de 28 500 000 $ de parts de société en commandite de catégorie B émises en contrepartie, de la prise en charge d'un financement hypothécaire et du produit de nouveaux financements hypothécaires à mettre en place sur les propriétés. L'acquisition de London, en Ontario, devrait être conclue le 1er novembre et l'acquisition d'Edmonton, en Alberta, devrait être conclue le 4 juillet.

« Le vendeur de la propriété de London, en Ontario, que nous avons mis sous contrat est le même que celui dont nous avons acquis six propriétés industrielles au début du mois », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction de la FPI. « Nous sommes très heureux de travailler avec ce vendeur sur une autre transaction, et nous espérons que cette relation conduira à la vente d'un plus grand nombre de propriétés au FPI à l'avenir. La propriété d'Edmonton est une propriété à locataire unique avec un locataire solide. Nous avons d'autres propriétés industrielles dans notre portefeuille d'acquisitions et nous sommes en bonne voie d'atteindre ou de dépasser notre objectif à court terme déclaré d'augmenter notre pondération industrielle à 75%. »

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 82 immeubles comportant une superficie locative brute d’environ 5,7 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 33 478 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 6 195 000 Parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.