FPI Nexus annonce la clôture du placement par prise ferme de 34,9 millions $

/NE PAS DISTRIBUER VIA LES AGENCES DE PRESSE AMERICAINES

NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL et TORONTO, 04 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui la clôture du placement public préalablement annoncé (le « Placement ») de parts de fiducie du FPI (les « Parts ») à un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Desjardins, et incluant iA Gestion privée de patrimoine inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Scotia Capitaux Inc., Echelon Wealth Partners Inc. et Raymond James Ltée (collectivement, les « preneurs fermes ») sur la base d’un placement par prise ferme. Un total de 4 255 000 Parts ont été émises à un prix de 8,20 $ par Part aux termes du Placement pour un produit total brut allant au FPI de 34 891 000 $, incluant le produit brut de l’exercice intégral de l’option de surallocation attribuée aux preneurs fermes pour acheter 555 000 Parts.

Le FPI a l’intention d’affecter le produit net du Placement au financement des futures acquisitions du FPI et aux fins des besoins généraux de la fiducie.

Les Parts ont été offertes dans chacune des provinces canadiennes par le biais d’un prospectus simplifié final daté du 25 février 2021. Les termes du Placement sont décrits dans le prospectus, qui est disponible sous le profil du FPI sur le site Internet de SEDAR au www.sedar.com.

Les Parts offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et, par conséquent, elles ne peuvent pas être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, ou à, ou pour le compte ou au profit de « personnes américaines » (telles que définies dans le règlement S en vertu de la loi de 1933), sauf en vertu d’une exemption des exigences d’enregistrement de la loi de 1933. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de Parts aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de personnes américaines.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 77 immeubles comportant une superficie locative d’environ 4,5 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 33 276 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 6 281 000 Parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs, y compris les déclarations sur le Placement et l’utilisation prévue de son produit. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.