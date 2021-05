FPI Nexus annonce ses résultats pour T1 2021

MONTRÉAL et TORONTO, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021.



Faits saillants

Le taux d’occupation de 94% au 31 mars 2021 est en hausse par rapport à 93% au 31 décembre 2020 et est demeuré constant par rapport au 31 mars 2020.

Les collectes de loyers restent solides malgré les défis de la COVID-19.

Migration à la Bourse de Toronto le 1 er février 2021 avec un regroupement des parts en circulation de 4 parts pour 1 part. Les chiffres comparatifs ont été retraités pour refléter la consolidation.

février 2021 avec un regroupement des parts en circulation de 4 parts pour 1 part. Les chiffres comparatifs ont été retraités pour refléter la consolidation. Acquisition de deux propriétés industrielles situées à Edmonton (Alberta), pour 14,0M$ le 1 er mars 2021.

mars 2021. Clôture d’un placement par prise ferme de 34,9M$ le 4 mars 2021 en contrepartie de l’émission de 4 255 000 Parts du FPI (le « Placement »), incluant 555 000 Parts émises en lien avec l’exercice intégral de l’option de surallocation. Les parts supplémentaires en circulation à la suite du Placement auront une incidence négative sur les mesures par part et sur le taux de distribution des FPEA du FPI, jusqu'à ce que le produit du Placement soit entièrement déployé pour acquérir des propriétés industrielles.

Bénéfice d’exploitation net au T1 2021 de 10 565 713 $ en hausse de 792 078 $ ou 8,1% par rapport au bénéfice d’exploitation net au T1 2020 de 9 773 635 $ et en hausse de 867 412 $ ou 8,9% par rapport au bénéfice d’exploitation net au T4 2020 de 9 698 301 $.

Bénéfice d’exploitation net des propriétés comparables au T1 2021 de 9 501 869 $ en hausse de 19 044 $ ou 0,2% par rapport au bénéfice d’exploitation net au T1 2020 de 9 482 825 $.

Fonds provenant de l’exploitation (FPE) normalisés par part de 0,203 $ au T1 2021 par rapport à 0,219 $ au T1 2020 et 0,206 $ pour le T4 2020.

Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) normalisés par part de 0,183 $ au T1 2021 par rapport à 0,197 $ au T1 2020 et 0,185 $ au T4 2020.

Taux de distribution des FPEA normalisés de 87,7% au T1 2021 par rapport à 81,3% au T1 2020 et 86,1% au T4 2020.

Termine le T1 2021 avec 52M$ de trésorerie et 5M$ disponible sur la facilité de crédit; ratio de la dette sur l’actif total de 45,8% par rapport à 48,2% au 31 décembre 2020.

Valeur aux livres de l’actif net par part, incluant les parts de société en commandite de catégorie B, de 10,09 $ au 31 mars 2021, par rapport à 10,16 $ 31 décembre 2020 et à 9,80 $ au 31 mars 2020.

Acquisition de six propriétés industrielles situées à London (Ontario), au prix de 103,5M$ le 1 er avril 2021.

avril 2021. 144,9M$ de propriétés industrielles totalisant 1,1 millions de pieds carrés de superficie locative brute sous contrat.

À la clôture des transactions annoncées, plus de 70% du bénéfice d’exploitation net du FPI sera généré par son portefeuille industriel.

« Le premier trimestre a vu le FPI graduer à la TSX ainsi que la réalisation fructueuse de notre levée de capitaux de 35 millions de dollars, qui nous permettra d’acquérir un certain nombre de propriétés industrielles », a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Nous mettons nos capitaux au travail et avons annoncé la conclusion d'ententes d'achat et de vente d'actifs industriels totalisant environ 144,9 millions de dollars. À la clôture de ces transactions, notre pondération industrielle aura crû à plus de 70% de notre bénéfice d’exploitation net. Nous avons des ententes supplémentaires sur lesquelles nous travaillons actuellement et le reste de l'année continuera de montrer une croissance de la pondération des propriétés industrielles dans notre portefeuille. Au cours du trimestre, nous avons conclu une acquisition de 14 millions de dollars à Edmonton (Alberta), avec 7 millions de dollars du prix d'achat satisfait en parts. Le 1er avril, nous avons conclu une acquisition de 103,5 millions de dollars à London (Ontario), avec 65,6 millions de dollars du prix d'achat satisfait en parts. L’une des ententes d’achat et de vente que nous avons récemment conclue est avec les vendeurs du portefeuille de London (Ontario), et nous sommes très heureux de voir que cette relation nous donne accès à d’autres opportunités d’acquisitions industrielles hors-marché. Cette relation a le potentiel de fournir un portefeuille très important d’acquisitions potentielles pour le FPI. »

Sommaire des résultats

Des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans les tableaux qui suivent et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Les lecteurs sont encouragés à se référer au rapport de gestion du FPI pour une analyse plus approfondie des mesures financières non définies par les IFRS présentées.

Trimestre clos le

31 mars 2021 2020 Résultats financiers $ $ Produits locatifs tirés des immeubles 16 587 724 15 592 759 Bénéfice d’exploitation net 10 565 713 9 773 635 Bénéfice net 10 207 773 13 671 000 Trimestre clos le

31 mars 2021 2020 Faits saillants financiers $ $ Fonds provenant de l’exploitation (“FPE”) (1) 6 684 053 6 283 632 FPE normalisés (1) (2) 7 321 379 6 893 562 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (“FPEA”) (1) 5 953 596 5 590 259 FPEA normalisés (1) (2) 6 590 922 6 200 189 Bénéfice d’exploitation net des propriétés comparables (1) 9 501 869 9 482 825 Distributions déclarées (3) 5 777 047 5 040 412 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, de base (4) 36 041 448 31 435 903 Nombre moyen pondéré de parts en circulation, dilué (4) 36 124 359 31 465 380 Distribution par part, de base et diluée (3) (4) 0,160 0,160 FPE par part, de base (1) (4) 0,185 0,200 FPE normalisé par part, de base (1) (2) (4) 0,203 0,219 FPEA par part, de base (1) (4) 0,165 0,178 FPEA normalisé par part, de base (1) (2) (4) 0,183 0,197 Taux de distribution des FPEA normalisé ajusté, de base (1) (2) (3) 87,7% 81,3% Ratio de la dette sur l’actif total 45,8% 47,6%





(1) Mesure financière non définie par les IFRS (2) Les FPE normalisés et FPEA normalisés incluent un montant d’obligation de location du vendeur relativement aux propriétés de Richmond et d’Ajax, qui est réglé en argent par les vendeurs des propriétés de Richmond et d’Ajax jusqu’à ce que la construction soit complétée et que tous les locataires occupent et paient un loyer. Le montant de l’obligation de location du vendeur n’est pas inclus dans le bénéfice d’exploitation net aux fins de la comptabilisation selon les normes IFRS. Les FPE normalisés et FPEA normalisés excluent les montants relatifs à l’obligation de location du vendeur inclus dans les autres revenus. Pour les trois mois clos le 31 mars 2021, les FPE normalisés et FPEA normalisés ont également été ajustés pour exclure des droits d’inscription à la TSX de 207 355 $ relativement à la migration à la TSX inclus dans les frais généraux et d’administration au cours de la période. (3) Incluant les distributions payables aux détenteurs de parts de catégorie B de SEC qui sont comptabilisées comme des dépenses d’intérêts aux états financiers consolidés intermédiaires résumés. (4) Nombre moyen pondéré incluant les parts de catégorie B de SEC.

Mise à jour de la COVID-19 relativement à la collecte des loyers



Le tableau suivant résume les collectes de loyers présentées en pourcentage du loyer brut contractuel :

T1 2021 Montants reçus des locataires 97,8% Solde à recevoir 2,2% Total 100,0%

Produits locatifs et résultats des opérations

Le bénéfice d'exploitation net au T1 2021 de 10 565 713 $ était plus élevé de 792 078 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net de 9 773 635 $ au T1 2020. Les propriétés acquises en 2021 et 2020 ont généré un bénéfice d’exploitation net supplémentaire d'environ 930 000 $ au T1 2021 par rapport au T1 2020. L’impact d'une vacance dans une propriété industrielle du FPI à Calgary (Alberta), a réduit le bénéfice d’exploitation net au T1 2021 d'environ 150 000 $ par rapport au T1 2020. Le taux d'occupation est resté stable à 94% aux 31 mars 2020 et 2021.

Le bénéfice d’exploitation net du T1 2021 de 10 565 713 $ était plus élevé de 867 412 $ par rapport au bénéfice d'exploitation net de 9 698 301 $ au T4 2020. Les propriétés acquises en 2021 et 2020 ont généré un bénéfice d’exploitation net supplémentaire d'environ 512 000 $ au T1 2021 par rapport au T4 2020. Une réduction des dépenses liées à la COVID-19 a augmenté le bénéfice d’exploitation net au T1 2021 de 128 000 $ par rapport au T4 2020.

Les frais généraux et administratifs de 1 429 051 $ pour le trimestre ont augmenté de 436 389 $ par rapport au T1 2020 et de 655 834 $ par rapport au T4 2020. Les frais généraux et administratifs ont augmenté par rapport au T4 2020 principalement en raison des droits initiaux d’inscription à la TSX au moment de la graduation d'environ 207 000 $ du calendrier des dépenses liées au régime des unités de parts restreintes émises en parts du FPI d'environ 210 000 $, d’autres frais liés au personnel et du calendrier des honoraires professionnels et des frais liés à une société publique.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le vendredi 14 mai 2021 pour passer en revue les résultats financiers et l’exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l’appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 14 juin 2021. Pour accéder à l’enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 6814 comme code d’accès.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 82 immeubles comportant une superficie locative brute d’environ 5,7 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 33 582 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 14 701 000 Parts du FPI.

