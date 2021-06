FPI Nexus annonce une entente d'achat et de vente et les résultats du vote de l'assemblée annuelle

MONTRÉAL et TORONTO, 30 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui qu’il a conclu une entente conditionnelle pour l’acquisition d’une propriété à locataire unique ayant un entrepôt industriel de 189 625 pieds carrés et située à Red Deer, en Alberta, pour 19,75M$.



Conditionnellement à l’achèvement et à la satisfaction de la vérification diligente, l’acquisition devrait être finalisée au début du mois de septembre et être financée par une combinaison du produit d’un nouveau financement hypothécaire, de trésorerie et de fonds disponibles pouvant être prélevés sur les facilités de crédit du FPI.

« Nous continuons d'avancer vers notre objectif de devenir un FPI industriel pur et simple », a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « À la clôture de cette transaction et de nos autres transactions annoncées, nous aurons dépassé les 300 millions de dollars d'acquisitions industrielles en 2021. Nous avons récemment conclu une nouvelle ligne de crédit de 40 millions de dollars garantie contre trois des propriétés que nous avons acquises à London, en Ontario, en avril, et nous disposons de liquidités pour conclure des acquisitions industrielles supplémentaires au cours du second semestre de l'année.

Incluant l’entente d'achat et de vente annoncée aujourd'hui, le FPI a actuellement 6 propriétés industrielles totalisant environ 1,1 million de pieds carrés sous contrat avec 5 vendeurs pour un prix d'achat global d'environ 140 millions de dollars, dont 43,9 millions de dollars du prix d'achat global pour ces 6 propriétés qui devrait être réglé au moyen de l'émission de parts de société en commandite de catégorie B d'une société en commandite filiale du FPI aux vendeurs.

Résultats du vote de l’assemblée annuelle

Chacun des éléments énoncés dans la circulaire d’informations de la direction du FPI datée du 17 mai 2021 (la « Circulaire ») pour l’assemblée annuelle des porteurs de parts tenue le 30 juin 2021 (l’ « Assemblée ») a été approuvé par la majorité requise des porteurs de parts.

Chacun des candidats fiduciaires énumérés dans la Circulaire a été élu à titre de fiduciaire du FPI. Les résultats du vote pour chacun des fiduciaires sont les suivants :

Nom du candidat Votes pour Pourcentage de votes pour Abstentions de vote Pourcentage d’absentions de vote Floriana Cipollone 11 963 172 97,42% 317 077 2,58% Bradley Cutsey 12 253 862 99,79% 26 387 0,21% Kelly C. Hanczyk 12 251 908 99,77% 28 341 0,23% Nick Lagopoulos 11 872 821 96,68% 407 428 3,32% Ben Rodney 12 254 362 99,79% 25 887 0,21%

Les résultats finaux sur tous les éléments considérés à l’Assemblée sont présentés dans le rapport des résultats du vote déposé sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition de propriétés industrielles, à la détention et à la gestion de propriétés industrielles ainsi que de propriétés de bureaux et de commerce de détail situées sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 85 propriétés comportant une superficie locative d’environ 6,1 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 33 725 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 14 660 000 Parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.