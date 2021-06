FPI Nexus annonce une mise à jour des acquisitions et la distribution de juin

MONTRÉAL et TORONTO, 16 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui une mise à jour des acquisitions, la distribution de juin et la vente prévue d’une propriété commerciale située à Beamsville, en Ontario.



Acquisitions industrielles complétées à ce jour en 2021

1 er mars 2021 : acquisition de deux propriétés industrielles situées à Edmonton, en Alberta, d'une superficie locative brute (SLB) de 108 156 pieds carrés pour 14,0M$. Les propriétés sont entièrement louées à des locataires non pétroliers et gaziers. Le FPI a émis pour 7,0M$ de parts de société en commandite de catégorie B au vendeur au prix de 8,20 $ par part. Le prix d'achat représentait un taux de capitalisation initial moyen d'environ 8%.

1er avril 2021 : clôture de l'acquisition de 103,5M$ de six propriétés industrielles à London, en Ontario, avec une SLB de 1 191 184 pieds carrés, ce qui représente un taux de capitalisation initial de 6 %. Le FPI a émis environ 65,6M$ de parts de société en commandite de catégorie B au vendeur au prix de 7,64 $ par part, ce qui correspond approximativement au cours des parts du FPI au moment de la conclusion de l'entente conditionnelle.

10 juin 2021 : acquisition d'une propriété industrielle à locataire unique de 153 052 pieds carrés située au 6777 Edgar Industrial Drive, à Red Deer, en Alberta, pour un prix d'achat de 16,3M$. FCA Canada Inc. (anciennement Chrysler Canada) est le locataire et il s'agit de leur seul centre de distribution pour l'Ouest du Canada.

11 juin 2021 : acquisition d'une propriété industrielle à locataire unique nouvellement construit de 130 500 pieds carrés située au 70 Dennis Road à St. Thomas, en Ontario, pour un prix d'achat de 13,8M$. Element5 Limited Partnership est le locataire.

14 juin 2021 : acquisition d’une propriété industrielle à locataire unique d'environ 2 ans de 120 000 pieds carrés située au 446 Jutras Drive South à Lakeshore (Windsor), en Ontario, pour un prix d'achat de 14,7M$. Can Art Aluminium Extrusion LP est le locataire.

Le taux de capitalisation moyen pondéré des trois dernières propriétés acquises est de 6,7 %.

Propriétés industrielles sous ententes d’achat et de vente

Le FPI a actuellement des ententes d’achat et de vente pour un total de 5 propriétés industrielles totalisant environ 0,9 million de pieds carrés avec 4 vendeurs pour un prix d'achat global d'environ 120M$, y compris une propriété non dévoilée à Edmonton, en Alberta, sous contrat pour un prix d'achat de 19,7M$. Les détails des ententes d'achat et de vente sont les suivants :

Une propriété de 391 074 pieds carrés située au 1040 Wilton Grove Road et au 961 Pond Mills Road à London, en Ontario, sous contrat pour 44,1M$, ce qui représente un taux de capitalisation initial d'environ 5,9 %. Le prix d'achat devrait être réglé par l'émission de 3 303 275 parts de société en commandite de catégorie B d'une société en commandite filiale du FPI d'une valeur de 8,6278 $ par part (le cours moyen pondéré en fonction du volume des parts du FPI au cours des 5 jours précédant la date de signature de l’entente d'achat et de vente du 26 avril 2021), et par la prise en charge d'environ 15,6M$ de financement hypothécaire ayant une date d'échéance du 28 juin 2028 et portant intérêt à 4,26 % par année. L'acquisition est conditionnelle à l’achèvement et à la satisfaction de la vérification diligente par le FPI et à l'approbation de la TSX et des porteurs de parts pour l'émission de parts de société en commandite de catégorie B.

4 propriétés industrielles en vertu de trois ententes d'achat et de vente distinctes totalisant environ 0,5 millions de pieds carrés sous contrat pour un prix d'achat global de 75,75M$, ce qui représente un taux de capitalisation initial moyen pondéré de 6,7%. Deux des propriétés sont situées à Edmonton, en Alberta, une à Calgary, en Alberta, et une à Winnipeg, au Manitoba. Le FPI a levé les conditions d'acquisition de ces propriétés et les achats devraient être conclus au début et à la mi-juillet. Le prix d'achat global devrait être réglé au moyen du produit d'un nouveau financement hypothécaire, de trésorerie et des fonds disponibles en vertu des facilités de crédit, ainsi que par l'émission de 15,4M$ de parts de société en commandite de catégorie B d'une société en commandite filiale du FPI évaluées à 8,4526 $ par part, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume des parts du FPI au cours des 5 jours précédant la date de signature de l’entente d'achat et de vente du 16 avril 2021. La divulgation de détails supplémentaires sur les transactions est restreinte par les clauses de confidentialité contenues dans les ententes d'achat et de vente.



Vente prévue d'une propriété commerciale à Beamsville, en Ontario

Le FPI a conclu une entente ferme, incluant un dépôt non remboursable, pour vendre une propriété commerciale à Beamsville, en Ontario, à un tiers, aux conditions du marché et avec une date de clôture prévue le 31 août 2021. La divulgation de détails supplémentaires sur la transaction est restreinte par les clauses de confidentialité contenues dans l’entente d'achat et de vente.

Distributions de juin 2021

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 juillet 2021 aux détenteurs de parts inscrits au 30 juin 2021.

Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l’acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 85 immeubles comportant une superficie locative d’environ 6,1 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 33 632 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 14 701 000 Parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.