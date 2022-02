FPJQ - Convois anti-mesures sanitaires : appel au respect des journalistes de Québec

QUÉBEC, 04 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis bientôt une semaine, des militants opposés aux mesures sanitaires expriment leur mécontentement dans quelques villes du pays, Ottawa étant au cœur de ce mouvement. De la création de ces convois jusqu’à aujourd’hui, en passant par le périple que certains camionneurs ont fait pendant plusieurs jours, les journalistes canadiens ont été présents pour rapporter l’existence de ce mouvement, en présenter les revendications et informer les citoyens de la façon dont se passent les choses au centre-ville d’Ottawa.



Bien que les journalistes aient permis aux manifestants d’exprimer leur opinion et que celle-ci ait été rapportée de façon honnête, impartiale et équitable, force est de constater que plusieurs artisans de l’information ont encaissé des insultes, des gestes disgracieux et des menaces.

Alors que des manifestants prévoient se rendre à Québec au cours des prochains jours, des médias ont dû prendre des mesures pour assurer la sécurité des équipes journalistiques qui couvriront l’événement, signe que l’hostilité ressentie ces derniers jours n’est pas à prendre à la légère.

La FPJQ section Québec lance donc un appel à tous les manifestants qui prévoient converger vers Québec afin que les journalistes soient respectés. Pour transmettre une information complète, exacte et pluraliste, les journalistes doivent pouvoir exercer librement leurs fonctions, sans entraves.

Cela implique qu’ils puissent offrir la tenue d’entrevues sans être invectivés. Cela implique qu’ils puissent circuler librement sans se faire prendre à partie. Cela implique aussi qu’ils puissent livrer l’information au public, en direct ou non, sans être importunés durant leur prestation.

Dans une société comme la nôtre, les journalistes jouent un rôle essentiel pour informer les citoyens. Ils n’ont d’autre intérêt que celui du public. Tout acte d’hostilité envers les professionnels de l’information est donc une attaque contre l’un des piliers de la démocratie.

La FPJQ section Québec constate qu’une partie du public entretient une méfiance envers les journalistes, mais dénonce que cette méfiance s’exprime parfois sous forme de mépris ou de violence. Nous invitons les manifestants réfractaires à la présence des journalistes à garder en tête qu’ils sont là pour rapporter l’information, à les respecter, voire oser aller à leur rencontre afin de mieux comprendre leur travail.

Pour plus de renseignements : fpjqqc@gmail.com / Alexandre Duval, président (418) 473-6297

Au sujet de la FPJQ section Québec : Relevant de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), la section régionale de Québec défend les droits de plus de 150 membres sur le territoire de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, en plus d’organiser des ateliers, des débats et des formations sur le journalisme.